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    «Капитальный красавчик». «Алания» поздравила тренера Гогниева с днем рождения

    Главному тренеру «Алании» Спартаку Гогниеву исполнилось 40 лет. Игроки и персонал клуба записали поздравление. Видео доступно ниже.

    «Алания» идет в ФНЛ на пятом месте, а Гогниев возглавляет команду с 2019 года.

    • В качестве игрока Гогниев больше всего матчей провел за КАМАЗ.
    • Гогниев брал РПЛ с ЦСКА в 2003 году.
    • Гогниев – воспитанник владикавказского футбола.

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    Источник: твиттер «Алании»

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