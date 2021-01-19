«Капитальный красавчик». «Алания» поздравила тренера Гогниева с днем рождения

Главному тренеру «Алании» Спартаку Гогниеву исполнилось 40 лет. Игроки и персонал клуба записали поздравление. Видео доступно ниже.
«Алания» идет в ФНЛ на пятом месте, а Гогниев возглавляет команду с 2019 года.
- В качестве игрока Гогниев больше всего матчей провел за КАМАЗ.
- Гогниев брал РПЛ с ЦСКА в 2003 году.
- Гогниев – воспитанник владикавказского футбола.
Сегодня свой 40-й день рождения отмечает наш главный тренер. С юбилеем, Спартак Артурович! pic.twitter.com/Mo7Q6ps6QV— ФК «Алания» (@fc_alania) January 19, 2021