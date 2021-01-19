«Капитальный красавчик». «Алания» поздравила тренера Гогниева с днем рождения

Главному тренеру «Алании» Спартаку Гогниеву исполнилось 40 лет. Игроки и персонал клуба записали поздравление. Видео доступно ниже.

«Алания» идет в ФНЛ на пятом месте, а Гогниев возглавляет команду с 2019 года.

В качестве игрока Гогниев больше всего матчей провел за КАМАЗ.

Гогниев брал РПЛ с ЦСКА в 2003 году.

Гогниев – воспитанник владикавказского футбола.