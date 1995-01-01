«Динамо» Бр уволило тренера Горбачева. Он допустил к матчу игроков с коронавирусом

Брянское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Александром Горбачевым. Он проработал в Брянске три года.
«Причиной стало решение КДК РФС об отстранение специалиста от футбольной деятельности на один год», – сообщил ФНЛ.
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Брянское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Александром Горбачевым. Он проработал в Брянске три года.
«Причиной стало решение КДК РФС об отстранение специалиста от футбольной деятельности на один год», – сообщил ФНЛ.