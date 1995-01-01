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    «Динамо» Бр уволило тренера Горбачева. Он допустил к матчу игроков с коронавирусом

    Брянское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Александром Горбачевым. Он проработал в Брянске три года.

    «Причиной стало решение КДК РФС об отстранение специалиста от футбольной деятельности на один год», – сообщил ФНЛ.

    • КДК признал Горбачева виновным в том, что в летнем матче ФНЛ против «Иртыша» на поле были футболисты с коронавирусом.
    • Именно Горбачев вывел «Динамо» в ФНЛ.
    • «Динамо» сейчас идет в зоне вылета.

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    Источник: ФНЛ

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