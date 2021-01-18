Вильялибре – об удалении Месси: «Я поставил корпус, а он разозлился и ударил меня. Очевидная агрессия»

Как-то...даже... приятно увидеть живого Месси из под десяти слоёв имиджевой и пиаровской косметики)))
Сколько раз его уже били за долгие годы????
Парень просто устал терпеть и тупо "сунул в рожу")))
Месси ещё , как говорится, всем миром берегут в Испании (крейзи баски из Бильбао не всчёт)))
В своё время , помнится, Марадону всего измордовали в Италии и за сборную.... Как-то даже на ЧМ один защитник- киллер макаронник по фамилии Джентиле всего его испинал и довёл просто до истерики на поле))))
Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре прокомментировал эпизод с удалением капитана «Барселоны» Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании.
«Я поставил корпус, чтобы не пустить Месси к воротам, а он разозлился и ударил меня по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия», – сказал Вильялибре.
- Для аргентинца это первая красная карточка в составе «Барсы».
- Ему грозит дисквалификация от двух до четырех матчей.
Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021