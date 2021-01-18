Вильялибре – об удалении Месси: «Я поставил корпус, а он разозлился и ударил меня. Очевидная агрессия»

Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре прокомментировал эпизод с удалением капитана «Барселоны» Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании.

«Я поставил корпус, чтобы не пустить Месси к воротам, а он разозлился и ударил меня по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия», – сказал Вильялибре.

Для аргентинца это первая красная карточка в составе «Барсы».

Ему грозит дисквалификация от двух до четырех матчей.