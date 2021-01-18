Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Вильялибре – об удалении Месси: «Я поставил корпус, а он разозлился и ударил меня. Очевидная агрессия»

    Нападающий «Атлетика» Асьер Вильялибре прокомментировал эпизод с удалением капитана «Барселоны» Лионеля Месси в финале Суперкубка Испании.

    «Я поставил корпус, чтобы не пустить Месси к воротам, а он разозлился и ударил меня по лицу. Считаю, что это очевидная агрессия», – сказал Вильялибре.

    • Для аргентинца это первая красная карточка в составе «Барсы».
    • Ему грозит дисквалификация от двух до четырех матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3449

      solodealer 1 час назад

      Как-то...даже... приятно увидеть живого Месси из под десяти слоёв имиджевой и пиаровской косметики)))
      Сколько раз его уже били за долгие годы????
      Парень просто устал терпеть и тупо "сунул в рожу")))
      Месси ещё , как говорится, всем миром берегут в Испании (крейзи баски из Бильбао не всчёт)))
      В своё время , помнится, Марадону всего измордовали в Италии и за сборную.... Как-то даже на ЧМ один защитник- киллер макаронник по фамилии Джентиле всего его испинал и довёл просто до истерики на поле))))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82032
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru