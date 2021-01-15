РПЛ – о блокировке ютуб-канала «Ахмата»: «Это вызывает недоумение. Подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола»

РПЛ отреагировала на блокировку официального канала «Ахмата» на видеохостинге ютуб.
«Блокировка официального ютуб-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.
Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку.
Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.
- Ютуб-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций, введенных в декабре Министерством финансов США.
- Команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Ахмат»: «Наш ютуб-канал заблокирован без каких-либо оснований»
Источник: «Чемпионат»