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    РПЛ – о блокировке ютуб-канала «Ахмата»: «Это вызывает недоумение. Подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола»

    РПЛ отреагировала на блокировку официального канала «Ахмата» на видеохостинге ютуб.

    «Блокировка официального ютуб-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.

    Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку.

    Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.

    • Ютуб-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций, введенных в декабре Министерством финансов США.
    • Команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

    «Ахмат»: «Наш ютуб-канал заблокирован без каких-либо оснований»

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    Источник: «Чемпионат»

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