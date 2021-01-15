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  • РПЛ – о блокировке ютуб-канала «Ахмата»: «Это вызывает недоумение. Подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола»

РПЛ – о блокировке ютуб-канала «Ахмата»: «Это вызывает недоумение. Подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола»

15 января 2021, 18:59
5

РПЛ отреагировала на блокировку официального канала «Ахмата» на видеохостинге ютуб.

«Блокировка официального ютуб-канала «Ахмата» вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.

Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики «Ахмата» лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку.

Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», – говорится в сообщении пресс-службы Премьер-лиги.

  • Ютуб-канал «Ахмата» заблокировали из-за санкций, введенных в декабре Министерством финансов США.
  • Команда по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат»: «Наш ютуб-канал заблокирован без каких-либо оснований»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (5)
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yarik1_78
1610731389
Как они посмели Рамзанку обидеть?Загнивающая Европа!
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AZ
1610731854
Все правильно сделали...
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Павелий
1610734001
Подать жалобу в ФИФА.
Ответить
Fusballer
1610737011
А переименование Терека в Ахмат не противоречит? Жалко болельщиков Терека.
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Roma56
1610809753
Вся низкосортная РПЛ - вот что вызывает недоумение и противоречит базовым ценностям футбола.
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