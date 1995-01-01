Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    Джикия: «Был бы очень рад, если бы Промес вернулся в «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о возможном возвращении в московский клуб вингера «Аякса» Квинси Промеса.

    – Главные новости последних дней – «Спартак» покупает у ПСВ полузащитника Хендрикса, и есть интерес к Промесу. Как прокомментируете?

    – Читал. Хендрикса еще не было на медосмотре. Что касается Квинси, то если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим.

    – Как-то вы в интервью сказали, что он, уезжая, не проставился.

    – Он уехал спонтанно, и сейчас хороший повод вернуться.

    – Чувствуете по общению с ним, что он хочет вернуться?

    – Особо на эти темы не говорим. Общаемся «привет, как дела, как здоровье?», такие разговоры. Понятное дело, он очень любит «Спартак», провел здесь замечательные годы. В последнее время не общались, у него сейчас небольшие проблемы. Не стал писать, задавать лишние вопросы.

    – Вы за то, чтобы Промес вернулся?

    – Да, был бы очень рад, если бы он вернулся и присоединился снова к команде.

    – Но есть мнение, что в схеме, по которой играет «Спартак», места ему нет.

    – Квинси классный игрок, и когда такой футболист приходит, это плюс для команды. И потом, он крайний, но может сыграть и на другой позиции.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Голландец забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7802

      Литейный4 54 минуты назад

      От губошлепа Промяса толку как от дырявой обороны с Джикией. Игрок дупель - пусто. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Я Памятник Себе 1 час назад

      Лучше Ананидзе верните, чем сдутого Промеса.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81939
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru