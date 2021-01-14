Джикия: «Был бы очень рад, если бы Промес вернулся в «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопросы о возможном возвращении в московский клуб вингера «Аякса» Квинси Промеса.
– Главные новости последних дней – «Спартак» покупает у ПСВ полузащитника Хендрикса, и есть интерес к Промесу. Как прокомментируете?
– Читал. Хендрикса еще не было на медосмотре. Что касается Квинси, то если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим.
– Как-то вы в интервью сказали, что он, уезжая, не проставился.
– Он уехал спонтанно, и сейчас хороший повод вернуться.
– Чувствуете по общению с ним, что он хочет вернуться?
– Особо на эти темы не говорим. Общаемся «привет, как дела, как здоровье?», такие разговоры. Понятное дело, он очень любит «Спартак», провел здесь замечательные годы. В последнее время не общались, у него сейчас небольшие проблемы. Не стал писать, задавать лишние вопросы.
– Вы за то, чтобы Промес вернулся?
– Да, был бы очень рад, если бы он вернулся и присоединился снова к команде.
– Но есть мнение, что в схеме, по которой играет «Спартак», места ему нет.
– Квинси классный игрок, и когда такой футболист приходит, это плюс для команды. И потом, он крайний, но может сыграть и на другой позиции.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
- Голландец забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.