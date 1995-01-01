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    Селекционер «Локомотива» Лосюк уйдет из клуба. Семин называл его «продавцом обоев»

    Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк покинет клуб в конце января по истечении срока договора.

    Новое руководство «Локомотива» не рассчитывает на селекционера. Ему ищут замену.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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