Селекционер «Локомотива» Лосюк уйдет из клуба. Семин называл его «продавцом обоев»

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк покинет клуб в конце января по истечении срока договора.

Новое руководство «Локомотива» не рассчитывает на селекционера. Ему ищут замену.

Новым гендиректором «Локомотива» стал Владимир Леонченко . Председателем совета директоров стал Александр Плутник .

. Председателем совета директоров стал . Лосюка в «Локомотив» пригласил бывший генеральный директор Василий Кикнадзе .

. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин называл Лосюка «продавцом обоев».

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