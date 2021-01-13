Селекционер «Локомотива» Лосюк уйдет из клуба. Семин называл его «продавцом обоев»

Заместитель спортивного директора «Локомотива» Андрей Лосюк покинет клуб в конце января по истечении срока договора.
Новое руководство «Локомотива» не рассчитывает на селекционера. Ему ищут замену.
- Новым гендиректором «Локомотива» стал Владимир Леонченко. Председателем совета директоров стал Александр Плутник.
- Лосюка в «Локомотив» пригласил бывший генеральный директор Василий Кикнадзе.
- Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин называл Лосюка «продавцом обоев».
Лосюк: «Почему Кварацхелия ушел из «Локомотива»? Ответ прост: так бывает»
Источник: «РБ-Спорт»