«Химки» продлили контракты с шестью игроками

«Химки» объявили о заключении новых долгосрочных контрактов с шестью футболистами.

Соглашения с клубом продлили Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин.

«Желаем футболистам ярких матчей в составе красно-чeрных, успехов на поле и за его пределами!» – говорится в официальном заявлении.