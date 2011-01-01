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    «Химки» продлили контракты с шестью игроками

    «Химки» объявили о заключении новых долгосрочных контрактов с шестью футболистами.

    Соглашения с клубом продлили Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин.

    «Желаем футболистам ярких матчей в составе красно-чeрных, успехов на поле и за его пределами!» – говорится в официальном заявлении.

    • «Химки» по итогам 19 туров занимают 11-е место в турнирной таблице.
    • В ближайшее время подмосковная команда отправится на сбор в Турцию.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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