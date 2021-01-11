«Химки» продлили контракты с шестью игроками

«Химки» объявили о заключении новых долгосрочных контрактов с шестью футболистами.
Соглашения с клубом продлили Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Кухарчук и Александр Трошечкин.
«Желаем футболистам ярких матчей в составе красно-чeрных, успехов на поле и за его пределами!» – говорится в официальном заявлении.
- «Химки» по итогам 19 туров занимают 11-е место в турнирной таблице.
- В ближайшее время подмосковная команда отправится на сбор в Турцию.
Источник: Официальный сайт «Химок»