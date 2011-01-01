Смолов выложил фото с Шевченко с эмодзи сердца между флагами России и Украины

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов сфотографировался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Футболист опубликовал снимок в сторис инстаграма, сопроводив его эмодзи сердца между российским и украинским флагами.