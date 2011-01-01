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    Смолов выложил фото с Шевченко с эмодзи сердца между флагами России и Украины

    Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов сфотографировался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

    Футболист опубликовал снимок в сторис инстаграма, сопроводив его эмодзи сердца между российским и украинским флагами.

    • Смолов в текущем сезоне забил три гола в 16 матчах за «Локо».
    • Отношения между Россией и Украиной остаются напряженными с 2014 года из-за крымского вопроса и военного конфликта на Донбассе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Федора Смолова

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1958

      Mister_Tomsk 22 минуты назад

      после этого фото, шевченко могут выпнуть из сборной и из страны))) тем более с федей фотался. ахах .

      0
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      Рейтинг: +4326

      Давид59 1 час назад

      Ждём реакции Бузова-Тарасова. Неужели он это потерпит?

      0
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      ...
      Рейтинг: -25

      чаппай > Давид59 15 минут назад

      Пи*арасова

      0
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      Рейтинг: +10627

      JTherry 1 час назад

      "Смолов любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона!" (ГСО)...

      1
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      Рейтинг: +18911

      bset > JTherry 26 минут назад

      «Комплекс Наполеона» — набор психологических особенностей, якобы свойственных людям небольшого роста. Характеризуется чрезмерно агрессивной манерой поведения, что предположительно является компенсацией недостатка роста. Известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки.

      Орлов ляпнул, перепутав (или не зная) понятия, а вы схавали и теперь постите везде. Хоть бы проверил сначала, что пишешь, а то стыдно потом всю жизнь будет.

      1
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      Рейтинг: +41640

      MaxRnD 1 час назад

      Вот что интересно в башке у человека, который натянул на себя майку с надписью фрик ?

      4
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      Рейтинг: +10627

      JTherry > MaxRnD 1 час назад

      этот "Freak" на Юрия Лозу в молодости похож))

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      Рейтинг: +18911

      bset > MaxRnD 27 минут назад

      Видимо то же, что и в башке у людей, которые на машину клеят "1941-1945. Можем повторить"

      2
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      Рейтинг: -78

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      С легендой федя!

      0
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      Рейтинг: -25

      чаппай 2 часа назад

      Браво, Федя!!!

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      Рейтинг: +10568

      Persona_non_Grata > чаппай 1 час назад

      Поддерживаю , СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ !!!

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