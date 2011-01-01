Смолов выложил фото с Шевченко с эмодзи сердца между флагами России и Украины

после этого фото, шевченко могут выпнуть из сборной и из страны))) тем более с федей фотался. ахах .
Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов сфотографировался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.
Футболист опубликовал снимок в сторис инстаграма, сопроводив его эмодзи сердца между российским и украинским флагами.
- Смолов в текущем сезоне забил три гола в 16 матчах за «Локо».
- Отношения между Россией и Украиной остаются напряженными с 2014 года из-за крымского вопроса и военного конфликта на Донбассе.