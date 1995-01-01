«Шеффилд Юнайтед» остался единственным клубом топ-5 чемпионатов без побед в сезоне

«Шальке» победил в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Это значит, что «Шеффилд Юнайтед» остался единственным клубом топ-5 европейских лиг без побед в текущем сезоне.

Накануне шеффилдцы вышли в 1/16 финала Кубка Англии, пройдя «Бристоль Роверс».