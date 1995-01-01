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    «Ахмат» – первый клуб РПЛ, приступивший к зимним сборам

    «Ахмат» начал сбор в Турции. РПЛ обращает внимание, что грозненцы стали первым клубом чемпионата, приступившим к зимней учебно-тренировочной работе.

    Уже работают на сборах и клубы ФНЛ. Например, «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск».

    • «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.
    • 1-й официальный матч 2021 года грозненцы проведут в феврале против «Ростова» в рамках 1/8 финала Кубка России.
    • РПЛ для «Ахмата» возобновится 28 февраля домашней встречей против «Динамо».

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    Источник: твиттер РПЛ

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