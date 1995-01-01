«Ахмат» – первый клуб РПЛ, приступивший к зимним сборам

«Ахмат» начал сбор в Турции. РПЛ обращает внимание, что грозненцы стали первым клубом чемпионата, приступившим к зимней учебно-тренировочной работе.
Уже работают на сборах и клубы ФНЛ. Например, «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск».
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«Ахмат» начал сбор в Турции. РПЛ обращает внимание, что грозненцы стали первым клубом чемпионата, приступившим к зимней учебно-тренировочной работе.
Уже работают на сборах и клубы ФНЛ. Например, «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск».