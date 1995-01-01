«Матч ТВ»: Кокорин вернет «Спартаку» до 40 процентов подъемных, если не забьет за сезон десять голов

Форвард Александр Кокорин будет вынужден вернуть «Спартаку» часть подъемных, если за сезон не забьет десять голов. Таковы условия контракта.

Размер возврата подъемных – 30-40 процентов. Всего в качестве подъемных игроку летом было выплачено не менее 2,5 миллиона евро.