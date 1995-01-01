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    «Матч ТВ»: Кокорин вернет «Спартаку» до 40 процентов подъемных, если не забьет за сезон десять голов

    Форвард Александр Кокорин будет вынужден вернуть «Спартаку» часть подъемных, если за сезон не забьет десять голов. Таковы условия контракта.

    Размер возврата подъемных – 30-40 процентов. Всего в качестве подъемных игроку летом было выплачено не менее 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13743

      derrik2000 59 минут назад

      Подаст заявление о банкротстве и тю-тю!
      Плакали денежки! ))))))))))))
      Только к ЭТОМУ Кокошке сейчас нужно последовательно готовиться.
      Адвоката Пашаева, который выступал защитником по делу Ефремова со стороны защиты, нанять, что ли?
      )))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +4234

      Cleaner 1 час назад

      Все пенальти будет бить сам, никого к мячу не подпустит. А кто полезет - скамейкой по голове отоварит!

      1
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      Рейтинг: +2389

      _Marqella_ 1 час назад

      Интересно, там оговорено сколько он должен провести матчей??? Может его специально не выпускают, что бы лям евриков обратно отжать?? Вот это схема...хлопаю в ладошки...))

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