«Матч ТВ»: Кокорин вернет «Спартаку» до 40 процентов подъемных, если не забьет за сезон десять голов

Подаст заявление о банкротстве и тю-тю!
Плакали денежки! ))))))))))))
Только к ЭТОМУ Кокошке сейчас нужно последовательно готовиться.
Адвоката Пашаева, который выступал защитником по делу Ефремова со стороны защиты, нанять, что ли?
)))))))))))))))))
Форвард Александр Кокорин будет вынужден вернуть «Спартаку» часть подъемных, если за сезон не забьет десять голов. Таковы условия контракта.
Размер возврата подъемных – 30-40 процентов. Всего в качестве подъемных игроку летом было выплачено не менее 2,5 миллиона евро.
- Персоной Кокорина интересовались в США.
- Игрок мог перейти в «Ростов», но трансфер заблокировал главный тренер Валерий Карпин.
- Кокорин отправится на первый сбор «Спартака».