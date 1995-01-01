«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле» в матче с «Ливерпулем». Бирмингемцы сыграют молодежным составом

Пресс-служба «Сочи» поддержала «Астон Виллу», которая сыграет в 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» молодежным составом. Встреча начнется в 22:45 по Москве.

«Удачи, ребята!» – написали сочинцы.