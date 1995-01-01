«Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле» в матче с «Ливерпулем». Бирмингемцы сыграют молодежным составом

Сочи совсем совесть потеряли. Лишний раз о своей победе над пацанами из Ростова напомнили!...(
Пресс-служба «Сочи» поддержала «Астон Виллу», которая сыграет в 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» молодежным составом. Встреча начнется в 22:45 по Москве.
«Удачи, ребята!» – написали сочинцы.
- Летом «Сочи» тоже играл против молодежного состава в РПЛ (матч с «Ростовом») и победил со счетом 10:1.
- «Астон Вилла» сыграет молодежью из-за вспышки коронавируса в клубе.
- Не поучаствует в матче с «Ливерпулем» и тренерский штаб бирмингемцев.