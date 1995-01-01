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    «Сочи» пожелал удачи «Астон Вилле» в матче с «Ливерпулем». Бирмингемцы сыграют молодежным составом

    Пресс-служба «Сочи» поддержала «Астон Виллу», которая сыграет в 1/32 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» молодежным составом. Встреча начнется в 22:45 по Москве.

    «Удачи, ребята!» – написали сочинцы.

    • Летом «Сочи» тоже играл против молодежного состава в РПЛ (матч с «Ростовом») и победил со счетом 10:1.
    • «Астон Вилла» сыграет молодежью из-за вспышки коронавируса в клубе.
    • Не поучаствует в матче с «Ливерпулем» и тренерский штаб бирмингемцев.

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    Источник: твиттер «Сочи»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4231

      Cleaner 19 минут назад

      Сочи совсем совесть потеряли. Лишний раз о своей победе над пацанами из Ростова напомнили!...(

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