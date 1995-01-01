«Бешикташ» интересуется Гайчем. Он хочет уйти из ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде

Похоже агент старается, а так его продать большая проблема, если только свободным агентом отпустить....
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Турции, сообщает TyC Sports.
По информации источника, на 21-летнего аргентинца претендует «Бешикташ», который готов арендовать его до конца сезона.
Форвард хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику и летом поехать на Олимпиаду в составе сборной.
«Бока Хуниорс», в свою очередь, Гайчем не интересуется, несмотря на появившиеся на этой неделе слухи.