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    «Бешикташ» интересуется Гайчем. Он хочет уйти из ЦСКА, чтобы сыграть на Олимпиаде

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в Турции, сообщает TyC Sports.

    По информации источника, на 21-летнего аргентинца претендует «Бешикташ», который готов арендовать его до конца сезона.

    Форвард хочет сменить команду, чтобы получать регулярную игровую практику и летом поехать на Олимпиаду в составе сборной.

    «Бока Хуниорс», в свою очередь, Гайчем не интересуется, несмотря на появившиеся на этой неделе слухи.

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    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44105

      portero 50 минут назад

      Похоже агент старается, а так его продать большая проблема, если только свободным агентом отпустить....

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