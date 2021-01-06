Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чемпионат»: Гайч близок к аренде в «Боку Хуниорс»

    ЦСКА находится в переговорах с аргентинским «Бокой Хуниорс» по поводу перехода форварда Адольфо Гайча. Речь идет об аренде футболиста.

    «Бока Хуниорс» действительно ведeт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча. В соглашение планируется включить право выкупа, но данный пункт пока не согласован сторонами», – сказал источник «Чемпионата», который добавляет, что Гайч находится в шаге от перехода.

    • ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе за 8,5 миллиона евро.
    • Гайч не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.
    • ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

    Агент Гайча – об интересе «Боки Хуниорс»: «Посмотрим, что будет на следующей неделе»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2021 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 7 января 2021, 21:39

      Удивительно, но парню действительно так и не дали шанса в ЦСКА. Постоянно играл мертвый Чалов, но не Гайч. Причина абсолютно сомнительная... Сделать из Чалова звезду, возможно на продажу. Но, зачем? Если Гайч был талантливее. Очень жаль, что ЦСКА его купил и загубил. Талантливый молодой человек был. Уж точно талантливее Чалова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2162

      Dr.Metal 7 января 2021, 08:59

      Пускай едет. Второй Погребняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 7 января 2021, 02:18

      Купить пустоту лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 6 января 2021, 21:30

      "Мы к вам заехали на час".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > vladik12 6 января 2021, 22:11

      Чё, будет как наш "легендарный" Педро Роша? ))))))))))))))
      Сомневаюсь что-то.
      Этот Роша и ДО перехода в Спартак был никем и звали его никак: Спартаку его втюхали из-за расстройства Федуна, что Луан зафордыбачился и не поехал в Москву.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11