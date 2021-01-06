«Чемпионат»: Гайч близок к аренде в «Боку Хуниорс»

ЦСКА находится в переговорах с аргентинским «Бокой Хуниорс» по поводу перехода форварда Адольфо Гайча. Речь идет об аренде футболиста.

«Бока Хуниорс» действительно ведeт переговоры с ЦСКА об аренде Гайча. В соглашение планируется включить право выкупа, но данный пункт пока не согласован сторонами», – сказал источник «Чемпионата», который добавляет, что Гайч находится в шаге от перехода.

ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» в августе за 8,5 миллиона евро.

Гайч не забил ни одного гола в 13 матчах РПЛ.

ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Агент Гайча – об интересе «Боки Хуниорс»: «Посмотрим, что будет на следующей неделе»