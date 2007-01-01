Семья Мальдини провела 1000 матчей за «Милан» в Серии А

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Полузащитник «Милана» Даниел Мальдини принял участие в матче 16-го тура Серии А против «Ювентуса».
Эта игра стала для 19-летнего футболиста шестой в составе миланской команды в чемпионате Италии.
Таким образом, семья Мальдини суммарно достигла отметки в 1000 матчей за «Милан» в Серии А.
- Чезаре Мальдини выступал за клуб с 1954 по 1966 год и провел 347 игр.
- В активе Паоло Мальдини 647 матчей в «Милане» в период с 1984 по 2009 год.