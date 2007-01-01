Семья Мальдини провела 1000 матчей за «Милан» в Серии А

Полузащитник «Милана» Даниел Мальдини принял участие в матче 16-го тура Серии А против «Ювентуса».

Эта игра стала для 19-летнего футболиста шестой в составе миланской команды в чемпионате Италии.

Таким образом, семья Мальдини суммарно достигла отметки в 1000 матчей за «Милан» в Серии А.