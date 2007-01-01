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    Семья Мальдини провела 1000 матчей за «Милан» в Серии А

    Полузащитник «Милана» Даниел Мальдини принял участие в матче 16-го тура Серии А против «Ювентуса».

    Эта игра стала для 19-летнего футболиста шестой в составе миланской команды в чемпионате Италии.

    Таким образом, семья Мальдини суммарно достигла отметки в 1000 матчей за «Милан» в Серии А.

    • Чезаре Мальдини выступал за клуб с 1954 по 1966 год и провел 347 игр.
    • В активе Паоло Мальдини 647 матчей в «Милане» в период с 1984 по 2009 год.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      jpoiu 7 минут назад

      Привет мужики! Хватит уже бездумно сливать деньги в БК. Как по мне, если уже и ставить то наверняка! Я вот нашел недавно сайт прогнозов на футбол king-ball.ru
      сижу там уже 3 месяца и все супер. Да, бывают проигрыши и там но в целом всегда месяц закрываем в плюс.
      Если что найдете меня там на сайте скажите спасибо за пацанский подгон!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      VITOLD37 2 часа назад

      По ходу писать о футболе нечего))) И как же я жил без этой информации???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5595

      серега кашин 2 часа назад

      такой результат ни кому уже не повторить

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4714

      playsh > серега кашин 2 часа назад

      Ежели учесть,что Даниел только начал играть и будет играть на уровне деда и особенно папы,то однозначно Да!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4714

      playsh 2 часа назад

      Браво,семья Мальдини.Даниелю желаю выйти на уровень игры папы.

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