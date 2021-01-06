Два футболиста «Милана» заразились коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»

«Милан» опубликовал результаты очередного тестирования команды на коронавирус.

Коронавирус был выявлен у двух футболистов – полузащитника Раде Крунича и нападающего Анте Ребича. Они изолированы от одноклубников и не сыграют с «Ювентусом» в матче 16-го тура Серии А.

В результате повторного внутрикомандного тестирования в «Милане» не было выявлено новых случаев заражения.