Два футболиста «Милана» заразились коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»

«Милан» опубликовал результаты очередного тестирования команды на коронавирус.
Коронавирус был выявлен у двух футболистов – полузащитника Раде Крунича и нападающего Анте Ребича. Они изолированы от одноклубников и не сыграют с «Ювентусом» в матче 16-го тура Серии А.
В результате повторного внутрикомандного тестирования в «Милане» не было выявлено новых случаев заражения.
- Ранее положительные тесты сдали футболисты «Ювентуса» Алекс Сандро и Хуан Куадрадо.
- «Ювентус» отправился на игру с «Миланом».
- Игра начнется в 22:45 по московскому времени.
Источник: официальный сайт «Милана»