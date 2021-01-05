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  • Покеттино: «ПСЖ» – гранд мирового футбола с лучшими игроками. Лига чемпионов – наша цель»

Покеттино: «ПСЖ» – гранд мирового футбола с лучшими игроками. Лига чемпионов – наша цель»

5 января 2021, 19:57
5

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал о задачах парижан на вторую половину сезона.

«Лига чемпионов – наша цель. Самый важный турнир. Первые матчи плей-офф уже через месяц. Сейчас мы начинаем строить команду, а с возвращением травмированных у нас будет феноменальный состав. Мы будем готовы к битве с «Барселоной».

«ПСЖ» – гранд мирового футбола. Сравнения с «Тоттенхэмом» неуместны, потому что это два совершенно разных клуба.

У меня остались невероятные воспоминания о Лондоне, однако, я сосредоточен на первом матче, и намерен выиграть его. В моем распоряжении лучшие игроки мира, и я готов видеть здесь других», – приводит слова Покеттино L’Equipe.

  • Покеттино сменил уволенного Томаса Тухеля.
  • Контракт аргентинца с новым клубом рассчитан до лета 2022 года.

Покеттино – о возможном переходе Месси: «В «ПСЖ» всегда рады хорошему игроку»

Источник: L’Equipe
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
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aaaaahhhh
1609867599
есть мнение что это он про Зенит:))))
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RUBINTATAR
1609870149
Какой гранд?Ты о чем?Уже звездная болезнь началась.
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portero
1609871949
Кто бы сомневался про ЛЧ, всё в твоём темпераменте, тренер как мотиватор в этом сезоне, с таким составом им постоянно чего-то не хватало внутри команды...
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Dizayner
1609874342
хорошее начало карьеры в псж, я бы сказал, правильное))
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zigbert
1609924513
Заслуги Тухеля тоже нельзя забывать, все таки дошли до финала ЛЧ.
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