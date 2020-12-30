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    Покеттино: «ПСЖ» – гранд мирового футбола с лучшими игроками. Лига чемпионов – наша цель»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал о задачах парижан на вторую половину сезона.

    «Лига чемпионов – наша цель. Самый важный турнир. Первые матчи плей-офф уже через месяц. Сейчас мы начинаем строить команду, а с возвращением травмированных у нас будет феноменальный состав. Мы будем готовы к битве с «Барселоной».

    «ПСЖ» – гранд мирового футбола. Сравнения с «Тоттенхэмом» неуместны, потому что это два совершенно разных клуба.

    У меня остались невероятные воспоминания о Лондоне, однако, я сосредоточен на первом матче, и намерен выиграть его. В моем распоряжении лучшие игроки мира, и я готов видеть здесь других», – приводит слова Покеттино L’Equipe.

    • Покеттино сменил уволенного Томаса Тухеля.
    • Контракт аргентинца с новым клубом рассчитан до лета 2022 года.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      RUBINTATAR 29 минут назад

      Какой гранд?Ты о чем?Уже звездная болезнь началась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2645

      aaaaahhhh 1 час назад

      есть мнение что это он про Зенит:))))

      2
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