Покеттино: «ПСЖ» – гранд мирового футбола с лучшими игроками. Лига чемпионов – наша цель»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино рассказал о задачах парижан на вторую половину сезона.

«Лига чемпионов – наша цель. Самый важный турнир. Первые матчи плей-офф уже через месяц. Сейчас мы начинаем строить команду, а с возвращением травмированных у нас будет феноменальный состав. Мы будем готовы к битве с «Барселоной».

«ПСЖ» – гранд мирового футбола. Сравнения с «Тоттенхэмом» неуместны, потому что это два совершенно разных клуба.

У меня остались невероятные воспоминания о Лондоне, однако, я сосредоточен на первом матче, и намерен выиграть его. В моем распоряжении лучшие игроки мира, и я готов видеть здесь других», – приводит слова Покеттино L’Equipe.

Покеттино сменил уволенного Томаса Тухеля .

. Контракт аргентинца с новым клубом рассчитан до лета 2022 года.

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