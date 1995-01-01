Семин – о Кикнадзе и Мещерякове: «Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве»

Такие как они найдут! Такие воришки везде в почете!
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-генеральный директор клуба Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков, занимавший пост председателя совета директоров, больше не найдут работу, связанную с футболом.
– Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит.
– Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?
– Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.
– Это субъективное мнение.
– Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите – на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы.
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