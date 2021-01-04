Семин – о Кикнадзе и Мещерякове: «Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-генеральный директор клуба Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков, занимавший пост председателя совета директоров, больше не найдут работу, связанную с футболом.

– Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит.

– Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?

– Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.

– Это субъективное мнение.

– Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите – на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы.

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