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    Семин – о Кикнадзе и Мещерякове: «Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что экс-генеральный директор клуба Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков, занимавший пост председателя совета директоров, больше не найдут работу, связанную с футболом.

    – Захотят – свяжутся. Буду нужен – буду помогать. Не нужен – бог рассудит.

    – Главное, что справедливость восторжествовала, и в клубе произошли перемены?

    – Если люди плохо справлялись со своей работой, они должны были уйти. Так и произошло. Они больше не найдут себе места в футбольном содружестве.

    – Это субъективное мнение.

    – Ничего подобного. Вполне объективное. Посмотрите – на каком месте сейчас идет команда? Игроки стали дороже или нет? Ответы – это оценка работы.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7251

      Hektor 84 47 секунд назад

      Такие как они найдут! Такие воришки везде в почете!

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      Рейтинг: +4183

      Cleaner 37 минут назад

      Если в каком то КЛУБЕ решат БАБЛО ПИЛИТЬ, их позовут с радостью.

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