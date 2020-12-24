Фанаты «Локомотива» устроили файер-шоу в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

Бабла срубил и свалил, сейчас посмеивается в сторонке, а вы остались с вашими барыгами- хозяевами, которые нанимают таких мудаков, так что повод для танцев так себе,у вас впереди полно ещё и Кикнадзей и всяких Смородских, если хозяева идиоты, то это надолго
Болельщики «Локомотива» положительно отнеслись к уходу из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
Фанатское объединение «United South» опубликовало кадры файер-шоу, устроенного в честь перемен в руководстве «Локо».
В руках у фанатов были плакаты с фразами «Мы здесь ни на что не влияем?», «Только Семин».
- Кикнадзе и Мещерякова заменили Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
- «Локомотив» по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Празднование ухода #kickнадземещерякoff pic.twitter.com/VLGhzW0fPf— Фанаты «Локомотива» (@unitedsouth) December 24, 2020