Фанаты «Локомотива» устроили файер-шоу в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

Болельщики «Локомотива» положительно отнеслись к уходу из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Фанатское объединение «United South» опубликовало кадры файер-шоу, устроенного в честь перемен в руководстве «Локо».

В руках у фанатов были плакаты с фразами «Мы здесь ни на что не влияем?», «Только Семин».

Кикнадзе и Мещерякова заменили Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.

и соответственно. «Локомотив» по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.