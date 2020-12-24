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  • Фанаты «Локомотива» устроили файер-шоу в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

Фанаты «Локомотива» устроили файер-шоу в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

24 декабря 2020, 22:33
7

Болельщики «Локомотива» положительно отнеслись к уходу из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Фанатское объединение «United South» опубликовало кадры файер-шоу, устроенного в честь перемен в руководстве «Локо».

В руках у фанатов были плакаты с фразами «Мы здесь ни на что не влияем?», «Только Семин».

  • Кикнадзе и Мещерякова заменили Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
  • «Локомотив» по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер фанатского объединения «United South»
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1608838890
Локо! С облегчением!!!
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PAREVG.
1608840042
Поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это хороший подарок на Новый Год, всем болельщикам ЛОКОМОТИВА!!!!!!!!!!!!!!!!!
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pavel-konstantinov
1608847252
ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Лучший подарок на Новый год - ceкс по 2 часа, каменный стояк и оргазмы не реальные, а она довольна как слон! читай у меня в блоге ----- https://tinysrc.me/go/FGpLX5xMR
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Боцман59rus
1608847835
Бабла срубил и свалил, сейчас посмеивается в сторонке, а вы остались с вашими барыгами- хозяевами, которые нанимают таких мудаков, так что повод для танцев так себе,у вас впереди полно ещё и Кикнадзей и всяких Смородских, если хозяева идиоты, то это надолго
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egrrr
1608868860
а с чего уверенность, что Семин придет?
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Главное Спартак без ЛЧ
1608870981
Блин, почему уход из СпартаГа, главы чего-то, не был востребован? Суицид болельщиков, мне нравится!=)))
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