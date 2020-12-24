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    Фанаты «Локомотива» устроили файер-шоу в честь ухода Кикнадзе и Мещерякова

    Болельщики «Локомотива» положительно отнеслись к уходу из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

    Фанатское объединение «United South» опубликовало кадры файер-шоу, устроенного в честь перемен в руководстве «Локо».

    В руках у фанатов были плакаты с фразами «Мы здесь ни на что не влияем?», «Только Семин».

    • Кикнадзе и Мещерякова заменили Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно.
    • «Локомотив» по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер фанатского объединения «United South»

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    24.12.2020 22:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19875

      Боцман59rus 16 секунд назад

      Бабла срубил и свалил, сейчас посмеивается в сторонке, а вы остались с вашими барыгами- хозяевами, которые нанимают таких мудаков, так что повод для танцев так себе,у вас впереди полно ещё и Кикнадзей и всяких Смородских, если хозяева идиоты, то это надолго

      0
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      Рейтинг: +2516

      neim 38 минут назад

      Порвали три баяна ? 😄

      0
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      Рейтинг: -660

      СуперПАВ9 1 час назад

      Семин вонючий автобусник

      -1
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      Рейтинг: +2053

      PAREVG. 2 часа назад

      Поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Это хороший подарок на Новый Год, всем болельщикам ЛОКОМОТИВА!!!!!!!!!!!!!!!!!

      5
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      Рейтинг: +19502

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Локо! С облегчением!!!

      1
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      Рейтинг: +4006

      Puddle 2 часа назад

      Ложь! Обман! Это хряков засняли в десять вечера 16 декабря!

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