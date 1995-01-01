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    Walla!: ЦСКА рассматривает четыре кандидата для усиления позиции опорника

    ЦСКА ищет нового опорного полузащитника, сообщает Walla!.

    По информации источника, в шорт-лист московского клуба входят четыре футболиста.

    Это Нета Лави («Маккаби» Хайфа), Лукаш Калвах («Виктория» Пльзень), Адам Надь («Бристоль Сити») и Деян Любичич («Рапид»).

    У ЦСКА больше шансов заполучить Калваха или Надя, поскольку «Маккаби» отказывается отпускать Лави, а Любичич с ноября восстанавливается после серьезной травмы.

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    Источник: Walla!

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