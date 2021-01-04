Walla!: ЦСКА рассматривает четыре кандидата для усиления позиции опорника

ЦСКА ищет нового опорного полузащитника, сообщает Walla!.
По информации источника, в шорт-лист московского клуба входят четыре футболиста.
Это Нета Лави («Маккаби» Хайфа), Лукаш Калвах («Виктория» Пльзень), Адам Надь («Бристоль Сити») и Деян Любичич («Рапид»).
У ЦСКА больше шансов заполучить Калваха или Надя, поскольку «Маккаби» отказывается отпускать Лави, а Любичич с ноября восстанавливается после серьезной травмы.
Источник: Walla!
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