Walla!: ЦСКА рассматривает четыре кандидата для усиления позиции опорника

ЦСКА ищет нового опорного полузащитника, сообщает Walla!.

По информации источника, в шорт-лист московского клуба входят четыре футболиста.

Это Нета Лави («Маккаби» Хайфа), Лукаш Калвах («Виктория» Пльзень), Адам Надь («Бристоль Сити») и Деян Любичич («Рапид»).

У ЦСКА больше шансов заполучить Калваха или Надя, поскольку «Маккаби» отказывается отпускать Лави, а Любичич с ноября восстанавливается после серьезной травмы.