Журналист Скира: «Ювентус» предложил новый контракт Дибале с зарплатой 10 миллионов за сезон»

«Ювентус» намерен сохранить нападающего Пауло Дибалу. Его нынешний контракт истекает летом 2022 года.
«В январе-феврале ожидается личная встреча между руководством «Ювентуса» и окружением игрока. Туринцы предложили новый контракт до 2025 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, которая засчет бонусов может вырасти до 12 миллионов», – написал инсайдер Николо Скира.
- Сообщалось, что летом Дибала перейдет в «Манчестер Юнайтед».
- Также Дибалой интересуется «Атлетико».
- Нынешняя зарплата Дибалы – 7,5 миллиона евро в год.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.