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    Журналист Скира: «Ювентус» предложил новый контракт Дибале с зарплатой 10 миллионов за сезон»

    «Ювентус» намерен сохранить нападающего Пауло Дибалу. Его нынешний контракт истекает летом 2022 года.

    «В январе-феврале ожидается личная встреча между руководством «Ювентуса» и окружением игрока. Туринцы предложили новый контракт до 2025 года с зарплатой 10 миллионов евро за сезон, которая засчет бонусов может вырасти до 12 миллионов», – написал инсайдер Николо Скира.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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