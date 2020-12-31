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    «Шальке-04» в сезоне Бундеслиги: четыре тренера – четыре очка

    В текущем сезоне Бундеслиги «Шальке» набрал четыре очка. При этом командой последовательно руководили четыре тренера.

    Начинал сезон Давид Вагнер. Затем его уволили и назначили Мануэля Баума. В декабре его отправили в отставку и два матча в качестве исполняющего обязанности провел Хуб Стевенс. Сейчас «Шальке» тренирует Кристиан Гросс.

    • Накануне «Шальке» проиграл «Герте» в гостях (0:3).
    • Команда занимает последнее место в Бундеслиге.
    • Безвыигрышная серия «Шальке» в чемпионате составляет 30 матчей (с января 2020 года).

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    Источник: Бомбардир.ру

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