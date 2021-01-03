«Шальке-04» в сезоне Бундеслиги: четыре тренера – четыре очка

В текущем сезоне Бундеслиги «Шальке» набрал четыре очка. При этом командой последовательно руководили четыре тренера.

Начинал сезон Давид Вагнер. Затем его уволили и назначили Мануэля Баума. В декабре его отправили в отставку и два матча в качестве исполняющего обязанности провел Хуб Стевенс. Сейчас «Шальке» тренирует Кристиан Гросс.