«Чемпионат»: Кокорин может перейти в «Ростов» в обмен на Норманна

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне. В сделку могут включить форварда Александра Кокорина.
«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – сообщил «Чемпионату» источник.
- Кокориным интересуется «Сочи».
- В сезоне РПЛ игрок ни разу не забил с игры.
- Норманн стоит 13 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»