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  • «Чемпионат»: Кокорин может перейти в «Ростов» в обмен на Норманна

«Чемпионат»: Кокорин может перейти в «Ростов» в обмен на Норманна

3 января 2021, 10:12
26

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне. В сделку могут включить форварда Александра Кокорина.

«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – сообщил «Чемпионату» источник.

  • Кокориным интересуется «Сочи».
  • В сезоне РПЛ игрок ни разу не забил с игры.
  • Норманн стоит 13 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Ростов Спартак Кокорин Александр Норманн Матиас
Комментарии (26)
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zaichkin777@gmail.com
1609658233
Мамаев наверное дедушке морозу загадал желание!
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MaxRnD
1609658276
Бред, с такой ЗП брать в команду симулянта
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Hektor 84
1609662433
Будет развод века по отношению к Ростову если обмен свершится. Интересно в Ростове есть кофемания?))) а то привинчивайте стулья к полу))))))
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Hektor 84
1609662749
Я бы на месте руководства Спартака принципиально не продал в Сочи, после того как в обоих матчах с ними Спартак убивали судьи. Куда угодно, но только не в Сочи.
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Play
1609662906
Вообще у Спартака и Ростова хорошие футбольные отношения, и игроки регулярно переходят туда-сюда, и болельщики неплохо дружат. Мне как жителю Ростовской области и, в то же время, болельщику Спартака это приятно. Но такой подлянки эти отношения не переживут, Спартак явно огромную свинью подложит южанам, если такой обмен состоится.
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JTherry
1609667577
Metaratings: Ростовские рестораны оказались не готовы к воссоединению легендарного дуэта...
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ЮНик
1609670286
А Кокорину по барабану где играть в компьютерные игры и "восстанавливаться после мифических травм". Играть он уже нигде не будет. Разве что отбывать номер. И получать миллионные подъемные и неустойки. Со своей фирменной лыбой в пол лица.
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Рубинище
1609670476
В Ростове никто такую личку не даст, поэтому Какорин не согласится.
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Lester84
1609675366
Кофейни в Ростове с ужасом содрогнулись
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zigbert
1609675598
Для Спартака это было бы идеальным вариантом. Но тут уж надо посмотреть на реакцию Карпина ,появления в его команде тандема Кокорин-Мамаев. Хотя новость из области фантастики, Мамаева ему удалось приручить. Но главной же преградой будет зарплата Кокорина.
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