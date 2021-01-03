«Чемпионат»: Кокорин может перейти в «Ростов» в обмен на Норманна

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне. В сделку могут включить форварда Александра Кокорина.

«Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – сообщил «Чемпионату» источник.