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    «Чемпионат»: Кокорин может перейти в «Ростов» в обмен на Норманна

    «Спартак» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Матиасе Норманне. В сделку могут включить форварда Александра Кокорина.

    «Спартак» очень заинтересован в Норманне. Один из вариантов сделки, который обсуждается сторонами, — обмен на Кокорина с доплатой со стороны красно-белых. Но при этом шансы на переход нападающего в «Сочи» гораздо выше», – сообщил «Чемпионату» источник.

    • Кокориным интересуется «Сочи».
    • В сезоне РПЛ игрок ни разу не забил с игры.
    • Норманн стоит 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5561

      серега кашин 25 минут назад

      у карпина не забалуешь так что кокорин может и сам не захочет переходить в ростов

      0
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      Рейтинг: +1443

      Play 47 минут назад

      Вообще у Спартака и Ростова хорошие футбольные отношения, и игроки регулярно переходят туда-сюда, и болельщики неплохо дружат. Мне как жителю Ростовской области и, в то же время, болельщику Спартака это приятно. Но такой подлянки эти отношения не переживут, Спартак явно огромную свинью подложит южанам, если такой обмен состоится.

      1
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      Рейтинг: +10511

      JTherry > Play 24 минуты назад

      обмена не будет, скорее всего, в Сочи уедет Кока, а Норманн - в Европу...

      1
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      Рейтинг: +7232

      Hektor 84 50 минут назад

      Я бы на месте руководства Спартака принципиально не продал в Сочи, после того как в обоих матчах с ними Спартак убивали судьи. Куда угодно, но только не в Сочи.

      1
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      Рейтинг: +7232

      Hektor 84 55 минут назад

      Будет развод века по отношению к Ростову если обмен свершится. Интересно в Ростове есть кофемания?))) а то привинчивайте стулья к полу))))))

      0
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      Рейтинг: +7232

      Hektor 84 > Hektor 84 54 минуты назад

      И местным чинушам выдать каски и телохранителей)))

      -1
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      Рейтинг: +10511

      JTherry 59 минут назад

      поменял бы не глядя) с Мамаевым, может быть сыграются...

      2
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      Рейтинг: +43937

      portero 1 час назад

      Нафига Ростову этот Кока, думаю Карпину это совсем не надо...

      1
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      Рейтинг: +4301

      Давид59 1 час назад

      Воссоединение сидельцев?

      0
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      Рейтинг: -11

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Валера верим!

      1
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      Рейтинг: +222

      alarm2 1 час назад

      вот это позор)

      1
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      Рейтинг: +41554

      MaxRnD 2 часа назад

      Бред, с такой ЗП брать в команду симулянта

      5
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      Рейтинг: +5371

      "supermax" > MaxRnD 1 час назад

      да вряд ли ростов возьмет кокорина....вряд ли его вообще кто-то возьмет

      4
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