«МЮ» лидирует в топ-5 лигах Европы по числу пенальти в 2020 году, «Ювентус» – второй

«Манчестер Юнайтед» в 2020 календарном году пробивал пенальти в ворота соперников 20 раз.

Это наивысший показатель среди всех команд, выступающих в топ-5 европейских топ-лигах.

Второе место по данному показателю занимает «Ювентус» – 19.

В топ-6 также вошли «Вильярреал», «Лацио» (по 14 пенальти), «Челси» и «Рома» (по 13).

Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в 2020 году. Он забил 33 гола