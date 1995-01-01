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    «МЮ» лидирует в топ-5 лигах Европы по числу пенальти в 2020 году, «Ювентус» – второй

    «Манчестер Юнайтед» в 2020 календарном году пробивал пенальти в ворота соперников 20 раз.

    Это наивысший показатель среди всех команд, выступающих в топ-5 европейских топ-лигах.

    Второе место по данному показателю занимает «Ювентус» – 19.

    В топ-6 также вошли «Вильярреал», «Лацио» (по 14 пенальти), «Челси» и «Рома» (по 13).

    Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в 2020 году. Он забил 33 гола

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Gracenote Live

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11040

      Skull_Boy 2 часа назад

      Мне одному кажется, что где бы не играл Криш, то тот клуб постоянно чуть ли не в лидерах по количеству пендалей за сезон, в прошлых 2 года подряд лидером был Реал, в Англии явно дать дали, что не будет нырков, в Испании со временем отучили от нырков, но поздно, а теперь в Италию перебрался

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