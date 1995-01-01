«МЮ» лидирует в топ-5 лигах Европы по числу пенальти в 2020 году, «Ювентус» – второй

Мне одному кажется, что где бы не играл Криш, то тот клуб постоянно чуть ли не в лидерах по количеству пендалей за сезон, в прошлых 2 года подряд лидером был Реал, в Англии явно дать дали, что не будет нырков, в Испании со временем отучили от нырков, но поздно, а теперь в Италию перебрался
«Манчестер Юнайтед» в 2020 календарном году пробивал пенальти в ворота соперников 20 раз.
Это наивысший показатель среди всех команд, выступающих в топ-5 европейских топ-лигах.
Второе место по данному показателю занимает «Ювентус» – 19.
В топ-6 также вошли «Вильярреал», «Лацио» (по 14 пенальти), «Челси» и «Рома» (по 13).
Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в 2020 году. Он забил 33 гола