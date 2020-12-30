«Манчестер Юнайтед» хочет купить крайнего защитника «Норвича» Ааронса

Правый защитник клуба Чемпионшипа «Норвич» Макс Ааронс вскоре может пополнить «Манчестер Юнайтед», пишет Transfer News Live со ссылкой на британскую Express. Манчестерцы в январе отправят трансферный запрос.
Клуб АПЛ этой покупкой хочет создать конкуренцию для Аарона Ван-Биссаки. Помимо него в команде только один правый защитник – Тимоти Фосу-Менса.
- 20-летний Ааронс стоит на рынке 22 миллиона евро.
- Игрок – воспитанник «Норвича».
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 2-м.
Источник: твиттер Transfer News Live