«Манчестер Юнайтед» хочет купить крайнего защитника «Норвича» Ааронса

Правый защитник клуба Чемпионшипа «Норвич» Макс Ааронс вскоре может пополнить «Манчестер Юнайтед», пишет Transfer News Live со ссылкой на британскую Express. Манчестерцы в январе отправят трансферный запрос.

Клуб АПЛ этой покупкой хочет создать конкуренцию для Аарона Ван-Биссаки. Помимо него в команде только один правый защитник – Тимоти Фосу-Менса.