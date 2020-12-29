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    AS: Иско перейдет в «Севилью». «Реал» готов продать полузащитника за 15-20 миллионов

    Полузащитник «Реала» Иско покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

    Футболист перейдет в «Севилью», чтобы играть под руководством Хулена Лопетеги. «Реал» готов продать Иско по окончании сезона за 15-20 миллионов евро.

    • Футболисты «Реала» считают, что клуб должен продать Иско.
    • В этом сезоне Иско провел десять матчей в Примере и сделал один ассист.
    • Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы «Ювентус» и «Милан».

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    Источник: AS

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