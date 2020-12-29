AS: Иско перейдет в «Севилью». «Реал» готов продать полузащитника за 15-20 миллионов

Полузащитник «Реала» Иско покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Футболист перейдет в «Севилью», чтобы играть под руководством Хулена Лопетеги. «Реал» готов продать Иско по окончании сезона за 15-20 миллионов евро.
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Полузащитник «Реала» Иско покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Футболист перейдет в «Севилью», чтобы играть под руководством Хулена Лопетеги. «Реал» готов продать Иско по окончании сезона за 15-20 миллионов евро.