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    АПЛ. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу», у лондонцев одна победа в шести матчах

    В матче 16-го тура АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.

    Хозяева вышли вперед на 34-й минуте усилиями Оливье Жиру, однако гости отыгрались в начале второго тайма благодаря голу Анвара Эль-Гази.

    Таким образом, команда Фрэнка Лэмпарда потеряла очки в пяти из шести последних игр и идет на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

    Челси – Астон Вилла – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жиру, 34; 1:1 – Эль-Гази, 50.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +975

      O-Z 1 час назад

      Жаль что у Френка не получилось в Челси, вроде бы только всё начиналось получаться ,но повторяется прошлый сезон.

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