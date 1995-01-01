АПЛ. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу», у лондонцев одна победа в шести матчах

В матче 16-го тура АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 34-й минуте усилиями Оливье Жиру, однако гости отыгрались в начале второго тайма благодаря голу Анвара Эль-Гази.

Таким образом, команда Фрэнка Лэмпарда потеряла очки в пяти из шести последних игр и идет на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Челси – Астон Вилла – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Жиру, 34; 1:1 – Эль-Гази, 50.

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