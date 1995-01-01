АПЛ. «Челси» не смог обыграть «Астон Виллу», у лондонцев одна победа в шести матчах

Жаль что у Френка не получилось в Челси, вроде бы только всё начиналось получаться ,но повторяется прошлый сезон.
В матче 16-го тура АПЛ «Челси» дома сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед на 34-й минуте усилиями Оливье Жиру, однако гости отыгрались в начале второго тайма благодаря голу Анвара Эль-Гази.
Таким образом, команда Фрэнка Лэмпарда потеряла очки в пяти из шести последних игр и идет на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур
Челси – Астон Вилла – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Жиру, 34; 1:1 – Эль-Гази, 50.