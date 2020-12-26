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  • Аршавин: «Моего сына до прихода в «Спартак» выгнали из академии ЦСКА»

Аршавин: «Моего сына до прихода в «Спартак» выгнали из академии ЦСКА»

26 декабря 2020, 20:15
17

Зенитовский функционер Андрей Аршавин нормально относится, что его сын учится футболу в Москве. Сейчас Арсений в академии «Спартака».

«Переманивать сына из «Спартака» бесполезно. Без шансов. Там с мамой надо договариваться (Аршавин имеет в виду свою бывшую сожительницу, телеведущую Юлию Барановскуюприм. «Бомбардира»). Если бы мы с ней могли договориться, то у нас не было бы скандалов на протяжении последних десяти лет.

Сначала сын пошел в ЦСКА, оттуда его выгнали. Да, говорят, выгнали. У Арсения характер-то мой: хотите играть – играйте сами, а я буду играть в свой футбол», – сказал Аршавин.

  • У Аршавина с Барановской три общих ребенка, Арсений – младший (родился в 2012 году).
  • Аршавин и Барановская жили незарегистрированным браком с 2004 по 2013 год.
  • Затем Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, но в 2019 году она сообщила о разводе, объяснив это систематическими изменами экс-игрока сборной России.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (17)
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moskowcity-petrv
1609003528
Ты глупец аршава!ради общения с детьми,мог бы разрулить ситуацию
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JTherry
1609004568
Аршавин - неисправимый **ядун по жизни, и на общение со своими детьми забил болт, еще и прилюдно "опускает" собственного сына, что у него "его характер", поэтому Арсения "выгнали" из школы цска... не тем хвалишься, Андрюша((
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Skull_Boy
1609007802
Всегда знал, что Аршавин полный е_блан, а оно кстати с каждым разом все очевиднее и очевиднее
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mutabor0992
1609008207
Нашел чем гордиться!Яблоко от яблони...
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NewLife
1609010457
Харахорится пока еще молодой и у канделаки под сиськой, а состаришся, будешь плакать по детям, урод.
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Hektor 84
1609019542
Обычно такие папаши про детей вспоминают когда немощные и писаются под себя.
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vladimir-7
1609047600
Аршавина младшего и от туда выгонят в Химки, выгнали бы дальше, да нельзя отрывать от мамы. А то, что Юлия не отпускает к тебе, то правильно делает, а то сын совсем мерзавцем будет, как "отец".
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Plyash
1609064685
Аршавин,молчи побольше - глядишь,за умного сойдёшь.
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zigbert
1609083376
Не судьба ему видимо играть за Зенит.
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