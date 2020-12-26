Аршавин: «Моего сына до прихода в «Спартак» выгнали из академии ЦСКА»

Зенитовский функционер Андрей Аршавин нормально относится, что его сын учится футболу в Москве. Сейчас Арсений в академии «Спартака».

«Переманивать сына из «Спартака» бесполезно. Без шансов. Там с мамой надо договариваться (Аршавин имеет в виду свою бывшую сожительницу, телеведущую Юлию Барановскую – прим. «Бомбардира»). Если бы мы с ней могли договориться, то у нас не было бы скандалов на протяжении последних десяти лет.

Сначала сын пошел в ЦСКА, оттуда его выгнали. Да, говорят, выгнали. У Арсения характер-то мой: хотите играть – играйте сами, а я буду играть в свой футбол», – сказал Аршавин.