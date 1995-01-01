Аршавин: «Моего сына до прихода в «Спартак» выгнали из академии ЦСКА»

Харахорится пока еще молодой и у канделаки под сиськой, а состаришся, будешь плакать по детям, урод.
Зенитовский функционер Андрей Аршавин нормально относится, что его сын учится футболу в Москве. Сейчас Арсений в академии «Спартака».
«Переманивать сына из «Спартака» бесполезно. Без шансов. Там с мамой надо договариваться (Аршавин имеет в виду свою бывшую сожительницу, телеведущую Юлию Барановскую – прим. «Бомбардира»). Если бы мы с ней могли договориться, то у нас не было бы скандалов на протяжении последних десяти лет.
Сначала сын пошел в ЦСКА, оттуда его выгнали. Да, говорят, выгнали. У Арсения характер-то мой: хотите играть – играйте сами, а я буду играть в свой футбол», – сказал Аршавин.
- У Аршавина с Барановской три общих ребенка, Арсений – младший (родился в 2012 году).
- Аршавин и Барановская жили незарегистрированным браком с 2004 по 2013 год.
- Затем Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, но в 2019 году она сообщила о разводе, объяснив это систематическими изменами экс-игрока сборной России.