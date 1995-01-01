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    Аршавин: «Моего сына до прихода в «Спартак» выгнали из академии ЦСКА»

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин нормально относится, что его сын учится футболу в Москве. Сейчас Арсений в академии «Спартака».

    «Переманивать сына из «Спартака» бесполезно. Без шансов. Там с мамой надо договариваться (Аршавин имеет в виду свою бывшую сожительницу, телеведущую Юлию Барановскуюприм. «Бомбардира»). Если бы мы с ней могли договориться, то у нас не было бы скандалов на протяжении последних десяти лет.

    Сначала сын пошел в ЦСКА, оттуда его выгнали. Да, говорят, выгнали. У Арсения характер-то мой: хотите играть – играйте сами, а я буду играть в свой футбол», – сказал Аршавин.

    • У Аршавина с Барановской три общих ребенка, Арсений – младший (родился в 2012 году).
    • Аршавин и Барановская жили незарегистрированным браком с 2004 по 2013 год.
    • Затем Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, но в 2019 году она сообщила о разводе, объяснив это систематическими изменами экс-игрока сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6746

      NewLife 18 минут назад

      Харахорится пока еще молодой и у канделаки под сиськой, а состаришся, будешь плакать по детям, урод.

      0
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      Рейтинг: -144

      Alex_MI_5 50 минут назад

      Бомжи - просто примеры для подражания. Все. Поголовно.

      Никчемный клупп

      0
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      ...
      Рейтинг: +1626

      LOKOfanatik19 > Alex_MI_5 44 минуты назад

      Я хоть и не люблю Зенит,как и Спартак, ЦСКА... но при чем тут Зенит? При чем тут никчемный? Кажется ты никчемный диванный АНАЛитик.

      1
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      Рейтинг: -662

      СуперПАВ9 > LOKOfanatik19 38 минут назад

      Дибил ты как раз

      0
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      Рейтинг: +3346

      mutabor0992 55 минут назад

      Нашел чем гордиться!Яблоко от яблони...

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      Рейтинг: +4044

      Puddle 58 минут назад

      Внимание! Внимание! У хряков- возгорание! Гы Гы Гы

      1
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      Рейтинг: +6746

      NewLife > Puddle 20 минут назад

      Ты все еще виниловые пластинки крутишь ? Что-то заедает часто, на приличный проигрыватель не натроллил еще ?

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      Рейтинг: -1244

      net zenit1967 > NewLife 18 минут назад

      у ребенка мания пожарника!все мысли о возгораниях!

      1
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      Рейтинг: +10935

      Skull_Boy 1 час назад

      Всегда знал, что Аршавин полный е_блан, а оно кстати с каждым разом все очевиднее и очевиднее

      2
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      Рейтинг: +10441

      JTherry 1 час назад

      Аршавин - неисправимый **ядун по жизни, и на общение со своими детьми забил болт, еще и прилюдно "опускает" собственного сына, что у него "его характер", поэтому Арсения "выгнали" из школы цска... не тем хвалишься, Андрюша((

      0
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      Рейтинг: +12630

      alarm 2 часа назад

      тем временем, где-то в недрах тарасофки:

      https://www.youtube.com/watch?v=TKOzvraS-MU

      аденн подтвердит, он заводящий на видео. гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +4044

      Puddle > alarm 25 минут назад

      А "нет зенит", он же "всесриптак" присутствует на видео?) Гы-гы-гы

      1
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      Рейтинг: +6746

      NewLife > alarm 11 минут назад

      Что со спартаковской формой проблемы, или бабла мало дали, чтобы синитовских отморозков переодеть и на зюбин телефон записать. Аларм, ты пробиваешь дно, позорник.

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      Рейтинг: -1124

      Аденн 2 часа назад

      игрули, побывавшие в системе вонючей кучи с названием бЗенит, становятся дерьмом, те же широков, дЗюпа, вот и Аршавен туда же.

      0
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      Рейтинг: +828

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Ты глупец аршава!ради общения с детьми,мог бы разрулить ситуацию

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