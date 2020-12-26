Сборная России поздравила Черышева с 30-летием

...вот так ....молодой перспективный...а он уже старый и вечно в травмах !
Сегодня, 26 декабря, вингеру «Валенсии» и сборной России Денису Черышеву исполнилось 30 лет.
С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба национальной команды.
«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.
Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», – говорится в публикации.
- Черышев выступает за сборную с 2012 года.
- В его активе 12 забитых голов в 30 матчах.
Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/cgrpAmFrHi— Сборная России (@TeamRussia) December 26, 2020