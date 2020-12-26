Сборная России поздравила Черышева с 30-летием

Сегодня, 26 декабря, вингеру «Валенсии» и сборной России Денису Черышеву исполнилось 30 лет.

С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба национальной команды.

«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.

Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», – говорится в публикации.

Черышев выступает за сборную с 2012 года.

В его активе 12 забитых голов в 30 матчах.