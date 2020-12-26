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    Сборная России поздравила Черышева с 30-летием

    Сегодня, 26 декабря, вингеру «Валенсии» и сборной России Денису Черышеву исполнилось 30 лет.

    С днем рождения футболиста поздравила пресс-служба национальной команды.

    «Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.

    Сегодня Денису – 30. Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», – говорится в публикации.

    • Черышев выступает за сборную с 2012 года.
    • В его активе 12 забитых голов в 30 матчах.

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    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5977

      САДЫЧОК 11 минут назад

      ...вот так ....молодой перспективный...а он уже старый и вечно в травмах !

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