«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Аталанты» де Роном

Хавбек «Аталанты» Мартен де Рон может продолжить карьеру в Англии.

По информации 90min, подписать 29-летнего футболиста хотят «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом лондонский клуб готов купить полузащитника уже в январе.

Ранее сообщалось, что на голландца также претендует «Барселона».