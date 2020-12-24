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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Аталанты» де Роном

    Хавбек «Аталанты» Мартен де Рон может продолжить карьеру в Англии.

    По информации 90min, подписать 29-летнего футболиста хотят «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом лондонский клуб готов купить полузащитника уже в январе.

    Ранее сообщалось, что на голландца также претендует «Барселона».

    • В текущем сезоне де Рон провел за «Аталанту» 15 матчей и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 90min

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 174 тысяч человек.

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    24.12.2020 23:41
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