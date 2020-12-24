«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Аталанты» де Роном

Хавбек «Аталанты» Мартен де Рон может продолжить карьеру в Англии.
По информации 90min, подписать 29-летнего футболиста хотят «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». При этом лондонский клуб готов купить полузащитника уже в январе.
Ранее сообщалось, что на голландца также претендует «Барселона».
- В текущем сезоне де Рон провел за «Аталанту» 15 матчей и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
Источник: 90min
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