«Атлетико» может арендовать защитника «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

«Атлетико» проявляет интерес к фланговому защитнику «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлсу.
По информации Daily Mail, мадридский клуб видит в 23-летнем англичанине замену для Кирана Триппьера, которого дисквалифицировали на десять недель за нарушение правил о ставках.
Футболист недоволен количеством игровой практики в «Арсенале», поэтому может согласиться на переход.
- В текущем сезоне Мэйтленд-Найлс провел 17 матчей и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Источник: Daily Mail