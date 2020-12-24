«Атлетико» может арендовать защитника «Арсенала» Мэйтленд-Найлса

«Атлетико» проявляет интерес к фланговому защитнику «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлсу.

По информации Daily Mail, мадридский клуб видит в 23-летнем англичанине замену для Кирана Триппьера, которого дисквалифицировали на десять недель за нарушение правил о ставках.

Футболист недоволен количеством игровой практики в «Арсенале», поэтому может согласиться на переход.