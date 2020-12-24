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  • Плутник: «Поблагодарили Кикнадзе за работу. Клуб находится в хорошем состоянии»

Плутник: «Поблагодарили Кикнадзе за работу. Клуб находится в хорошем состоянии»

24 декабря 2020, 13:26
2

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях нового руководства клуба на остаток сезона.

«Вместе с Василием Кикнадзе и Владимиром Леонченко мы встретились с руководством клуба и обсудили текущую ситуацию. От лица компании РЖД мы поблагодарили Василия Александровича за ту работу, которую он проделал. Клуб находится в хорошем состоянии. Именно как клуб.

Теперь нам надо передать хорошее настроение команде и главному тренеру. Мы с ним уже разговаривали. Считаем, что у него есть кредит доверия. Он будет работать с командой во втором круге чемпионата и будет выполнять те задачи, которые стоят перед нами и перед командой. Это борьба за самые высокие места в чемпионате, борьба за Кубок России.

Нам предстоит совместная большая работа. Рассчитываем на его профессиональные качества, которые позволят нам двигаться вперед вместе с командой.

Владимир Леонченко сейчас займется текущими вопросами. Он будет вместе с Василием Кикнадзе заниматься передачей дел и затем самостоятельно руководить клубом. Компания РЖД будет поддерживать «Локомотив» и во всем помогать клубу, тренерам и игрокам», – сказал Плутник в эфире «Матч ТВ».

  • Вчера «Локомотив» объявил об отставке Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.
  • Помимо Плутника вв совет директоров «Локо» вошли Владимир Пястолов, Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Леонченко Владимир Кикнадзе Василий
Комментарии (2)
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кошмарик
1608818268
плутник от слова плут??? хорошего человека плутником не назовут...
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PAREVG.
1608818769
За хорошую работу, гендиректора и топ- менеджера не снимают...
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