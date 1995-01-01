Плутник: «Поблагодарили Кикнадзе за работу. Клуб находится в хорошем состоянии»

Плутник: «Клуб находится в хорошем состоянии на ВОСЬМОМ месте.»
Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях нового руководства клуба на остаток сезона.
«Вместе с Василием Кикнадзе и Владимиром Леонченко мы встретились с руководством клуба и обсудили текущую ситуацию. От лица компании РЖД мы поблагодарили Василия Александровича за ту работу, которую он проделал. Клуб находится в хорошем состоянии. Именно как клуб.
Теперь нам надо передать хорошее настроение команде и главному тренеру. Мы с ним уже разговаривали. Считаем, что у него есть кредит доверия. Он будет работать с командой во втором круге чемпионата и будет выполнять те задачи, которые стоят перед нами и перед командой. Это борьба за самые высокие места в чемпионате, борьба за Кубок России.
Нам предстоит совместная большая работа. Рассчитываем на его профессиональные качества, которые позволят нам двигаться вперед вместе с командой.
Владимир Леонченко сейчас займется текущими вопросами. Он будет вместе с Василием Кикнадзе заниматься передачей дел и затем самостоятельно руководить клубом. Компания РЖД будет поддерживать «Локомотив» и во всем помогать клубу, тренерам и игрокам», – сказал Плутник в эфире «Матч ТВ».
- Вчера «Локомотив» объявил об отставке Кикнадзе и Мещерякова. Их сменили Леонченко и Плутник.
- Помимо Плутника вв совет директоров «Локо» вошли Владимир Пястолов, Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.