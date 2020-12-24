В совет директоров «Локомотива» вошел гендиректор Федеральной пассажирской компании Пястолов

В составе совета директоров «Локомотива» произошло еще одно изменение.

Согласно публикации на официальном сайте клуба, в него вошел генеральный директор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов.

Ранее сообщалось, что в обновленный совет директоров «Локо» вошли Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик.

Столичная команда занимает восьмое место в РПЛ по итогам 19 туров.

Булыкин: «Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива»