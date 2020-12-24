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  • Булыкин: «Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива»

Булыкин: «Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива»

24 декабря 2020, 08:55
3

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своe вхождение в совет директоров московского клуба.

«Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива». Для меня это ещe большая ответственность за команду. Всe произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился.

Мы ещe ничего не обсуждали, не было никаких онлайн-встреч. Завтра встретимся в клубе и обсудим все вопросы», – сказал Булыкин.

  • Форвард выступал за «Локо» с 1997 по 2000 год.
  • С июня 2017 года он был советником президента клуба по вопросам стратегии и развития детско-юношеской системы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Булыкин Дмитрий
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1608794542
Булыкин как чел Не хороший тип-готовый вылизать всё ! Не договаривает ...явно сказали будешь делать так , как скажем ! Всё это , только во зло клубу! Нужен профессионал своего дела - а не голос !
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ц
1608796581
Какая помощь от этого лодыря, в клипах сниматься?
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Garrincha58
1608800739
конечно рад когда тебе предлагают бабло а тебе ничего не надо делать каким футболёром был таким и остался лодырем по жизни
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