Булыкин: «Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал своe вхождение в совет директоров московского клуба.

«Очень рад стать частью нового совета директоров «Локомотива». Для меня это ещe большая ответственность за команду. Всe произошло достаточно быстро. Со мной связались из клуба, спросили, что думаю по поводу совета директоров. Я ответил, что не против, и, конечно же, согласился.

Мы ещe ничего не обсуждали, не было никаких онлайн-встреч. Завтра встретимся в клубе и обсудим все вопросы», – сказал Булыкин.