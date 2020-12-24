Гол Нобоа «Спартаку» признан лучшим в РПЛ в декабре

Хряков настолько не любят, то гол именно в их ворота признали лучшим в декабре.
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам декабря.
Эквадорец забил победный мяч в ворота «Спартака» в 18-м туре РПЛ ударом из-за пределов штрафной площади.
За него проголосовали эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер». Болельщики выбрали гол форварда ЦСКА Федора Чалова «Ростову».
Гол Кристиана Нобоа – лучший в декабре!Болельщики выбрали лучшим гол Фeдора Чалова, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за классный удар игрока «Сочи»Нобоа забил гол в матче 18-го тура против «Спартака» #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/Q1E7ZvnQ2B— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020