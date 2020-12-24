Гол Нобоа «Спартаку» признан лучшим в РПЛ в декабре

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам декабря.

Эквадорец забил победный мяч в ворота «Спартака» в 18-м туре РПЛ ударом из-за пределов штрафной площади.

За него проголосовали эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер». Болельщики выбрали гол форварда ЦСКА Федора Чалова «Ростову».