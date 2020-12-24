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    Гол Нобоа «Спартаку» признан лучшим в РПЛ в декабре

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам декабря.

    Эквадорец забил победный мяч в ворота «Спартака» в 18-м туре РПЛ ударом из-за пределов штрафной площади.

    За него проголосовали эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер». Болельщики выбрали гол форварда ЦСКА Федора Чалова «Ростову».

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9110

      BRO_football 30 минут назад

      Хряков настолько не любят, то гол именно в их ворота признали лучшим в декабре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12456

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4353

      Дядя Серёжа 1 час назад

      В Спартаке всё лучшее

      0
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      Рейтинг: +5653

      KPCCSPB 1 час назад

      Главное, что он стал победным. .1.

      3
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