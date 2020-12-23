«Нихрена хорошего не случилось». Игроки «Урала» подвели итоги 2020 года

Пресс-служба «Урала» подготовила видео, где футболисты подвели итоги года. В частности, выступил полузащитник Алексей Евсеев. Видео доступно ниже.
«Самое классное – подписание контракта с «Уралом». И у меня родилась дочка», – сообщил Евсеев.
- «Урал» идет в РПЛ 12-м.
- Прошлый сезон команда закончила 11-й.
- 2021 год «Урал» начнет матчем 1/8 финала Кубка России против «Уфы».
Мы спросили у наших игроков, что хорошего произошло с ними в 2020 году. Не всем удалось сразу найти ответА что хорошего случилось у вас? pic.twitter.com/Mjw9yP8YdA— ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2020