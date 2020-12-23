«Нихрена хорошего не случилось». Игроки «Урала» подвели итоги 2020 года

Пресс-служба «Урала» подготовила видео, где футболисты подвели итоги года. В частности, выступил полузащитник Алексей Евсеев. Видео доступно ниже.

«Самое классное – подписание контракта с «Уралом». И у меня родилась дочка», – сообщил Евсеев.

«Урал» идет в РПЛ 12-м.

Прошлый сезон команда закончила 11-й.

2021 год «Урал» начнет матчем 1/8 финала Кубка России против «Уфы».