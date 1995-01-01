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    Пирло – о 0:3 с «Фиорентиной»: «Ювентус» мысленно находился в отпуске. Это недопустимо»

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 14-го тура Серии А с «Фиорентиной» (0:3).

    «Поражение оставило горький привкус во рту. Мы подошли к игре без должного настроя, поэтому проиграли. «Ювентус» – сильная команда, но даже у нас бывают плохие дни.

    Отношение к сопернику было неправильным. Игроки мысленно находились в отпуске, что недопустимо. Должны были завершать 2020-й год победой, но не получилось.

    Я пытаюсь донести свои идеи до игроков, и они меня понимают. Мы придерживаемся плана, который был создан в сентябре. Постараемся его улучшить после возобновления чемпионата», – сказал Пирло после матча.

    • «Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А.
    • Туринцы стались на четвертом месте с 24-мя очками.

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    Источник: Football Italia

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