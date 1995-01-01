Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Андронов – о Каррере в «Локомотиве»: «Шансы весьма велики»

    Комментатор Алексей Андронов заявил, что Массимо Каррера может стать главным тренером «Локомотива».

    «Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», – написал Андронов в телеграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм Алексея Андронова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14706

      vladimir-7 3 минуты назад

      С ума сошли, главного тренера не ищут на футбольных помойках, а
      ведут переговоры и стараются пригласить к себе тренера, который
      постоянно добивается успехов со своими командами, а здесь, команда
      собралась и выиграла чемпионат России и сразу заговорили о каком-то
      "великом" тренере. А, впрочем, берите, а мы посмотрим и убедимся,
      кто из нас прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +960

      O-Z 1 час назад

      Это снова провал если это случиться. Обычный тренеришка не лучше николича, даже он наверно по опытнее. Нужно искать тренера либо из своих или в германии т.к они с молодежью работают хорошо типа Фавра.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81586
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru