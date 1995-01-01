Андронов – о Каррере в «Локомотиве»: «Шансы весьма велики»

Комментатор Алексей Андронов заявил, что Массимо Каррера может стать главным тренером «Локомотива».

Сейчас московский клуб возглавляет Марко Николич .

. Каррера вчера покинул АЕК.

«Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», – написал Андронов в телеграме.