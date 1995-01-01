Андронов – о Каррере в «Локомотиве»: «Шансы весьма велики»

С ума сошли, главного тренера не ищут на футбольных помойках, а
ведут переговоры и стараются пригласить к себе тренера, который
постоянно добивается успехов со своими командами, а здесь, команда
собралась и выиграла чемпионат России и сразу заговорили о каком-то
"великом" тренере. А, впрочем, берите, а мы посмотрим и убедимся,
кто из нас прав.
Комментатор Алексей Андронов заявил, что Массимо Каррера может стать главным тренером «Локомотива».
- Сейчас московский клуб возглавляет Марко Николич.
- Каррера вчера покинул АЕК.
«Больше всего это должно волновать Николича. Карреру в «Локо» активно лоббирует близкий к нему агент Гурцкая. Шансы весьма велики», – написал Андронов в телеграме.