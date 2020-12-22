Журналист Эрнст: «Тедеско не возглавит новую команду зимой»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается зимой возглавлять другую команду, утверждает немецкий журналист Андреас Эрнст.
«Всем фанатам «Майнца»: Тедеско не возглавит новый клуб зимой», – написал журналист в твиттере.
- Сообщалось, что Тедеско может стать главным тренером «Майнца».
- После матча с «Зенитом» (1:3) немец объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
- По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.
Источник: Твиттер Андреаса Эрнста
Журналист Funke Sport. Аудитория подписчков в твиттере - 11,8 тысяч человек.