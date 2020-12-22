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    Журналист Эрнст: «Тедеско не возглавит новую команду зимой»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается зимой возглавлять другую команду, утверждает немецкий журналист Андреас Эрнст.

    «Всем фанатам «Майнца»: Тедеско не возглавит новый клуб зимой», – написал журналист в твиттере.

    • Сообщалось, что Тедеско может стать главным тренером «Майнца».
    • После матча с «Зенитом» (1:3) немец объявил, что не будет продлевать контракт, истекающий в конце этого сезона.
    • По информации «СЭ», в «Спартаке» склоняются к тому, чтобы вновь назначить иностранного специалиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Андреаса Эрнста

    Журналист Funke Sport. Аудитория подписчков в твиттере - 11,8 тысяч человек.

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    22.12.2020 23:23
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