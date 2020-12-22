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  • Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Пока Кикнадзе в клубе, этого не может быть»

Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Пока Кикнадзе в клубе, этого не может быть»

22 декабря 2020, 19:09
8

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», – прокомментировал Семин.

Семин покинул «Локомотив» в конце прошлого сезона. При нем москвичи трижды становились чемпионами России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (8)
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житель СПб
1608665942
Дай Бог, чтобы так и было. Но почему никому из болельщиков Локо это неинтересно?
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Ганнибал Лектор
1608667305
Вернуть Смородскую! Будет матриархат в футболе: Илюхина, Салихова, Смородская... Еще Галицкий с Гинером своих любовниц подтянут и посмеемся хоть
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Hektor 84
1608677870
Та не позовут его больше в Локомотив. Палычу пора уже успокоиться и пожить в свое удовольствие. Та и возраст уже.
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petrucho-spb
1608706963
Палыч внесёт лепту однозначно, опыт.
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fhnv
1608711495
Палыч...хорош уже...отдыхай сиди дома у камина пледом накрывшись
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zigbert
1608728383
Его появление в команде может как то встряхнет Локомотив. Однако возраст даст о себе знать.
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