Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Пока Кикнадзе в клубе, этого не может быть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.
«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», – прокомментировал Семин.
Семин покинул «Локомотив» в конце прошлого сезона. При нем москвичи трижды становились чемпионами России.
- В «Локомотиве» недовольны генеральным директором Василием Кикнадзе. Руководство приняло принципиальное решение о его отставке.
- Сменить Кикнадзе может генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.
- Кикнадзе назначили в декабре 2018 года.
- «Локомотив» идет в РПЛ 7-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»