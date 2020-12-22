Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Пока Кикнадзе в клубе, этого не может быть»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

«Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», – прокомментировал Семин.

Семин покинул «Локомотив» в конце прошлого сезона. При нем москвичи трижды становились чемпионами России.