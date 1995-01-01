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    Семин – о возвращении в «Локомотив»: «Пока Кикнадзе в клубе, этого не может быть»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил вероятность своего возвращения в московский клуб.

    «Пока Кикнадзе и Мещеряков в «Локомотиве», этого не может быть. А дальше жизнь покажет», – прокомментировал Семин.

    Семин покинул «Локомотив» в конце прошлого сезона. При нем москвичи трижды становились чемпионами России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -619

      СуперПАВ9 1 час назад

      Не семина не кикнадзе не нужны Локомотиву

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