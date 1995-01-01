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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    КДК оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей

    КДК РФС вынес наказание ЦСКА и «Ростову» по итогам матча 19-го тура РПЛ.

    Московский клуб наказан на 50 тысяч рублей за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».

    Еще 50 тысяч ЦСКА вынужден заплатить за «скандирование зрителями оскорбительных выражений». 100 тысяч – за «неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды)».

    Общая сумма штрафов московского клуба составила 200 тысяч рублей.

    «Ростов», как и ЦСКА, наказан на 50 тысяч рублей за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».

    Кроме того, ростовчане выплатят 40 тысяч за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».

    Общая сумма штрафов «Ростова» составила 90 тысяч рублей.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2266

      Nerlinger 2 часа назад

      Зарабатывают как могут, на корпоративы их ни кто не завёт !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14683

      vladimir-7 2 часа назад

      А болельщиков ЦСКА в Ростове не было. КДК всё на Новый год себе
      старался заработать.

      1
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      Рейтинг: +4066

      Yurok161 > vladimir-7 1 час назад

      На гостевой трибуне два сектора были забиты болельщиками Зенита?Или Спартака?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14683

      vladimir-7 > Yurok161 22 минуты назад

      Спроси у легавых Ростова.

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