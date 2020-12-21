КДК оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей

КДК РФС вынес наказание ЦСКА и «Ростову» по итогам матча 19-го тура РПЛ.

Московский клуб наказан на 50 тысяч рублей за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».

Еще 50 тысяч ЦСКА вынужден заплатить за «скандирование зрителями оскорбительных выражений». 100 тысяч – за «неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды)».

Общая сумма штрафов московского клуба составила 200 тысяч рублей.

«Ростов», как и ЦСКА, наказан на 50 тысяч рублей за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».

Кроме того, ростовчане выплатят 40 тысяч за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».

Общая сумма штрафов «Ростова» составила 90 тысяч рублей.