КДК оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей

КДК РФС вынес наказание ЦСКА и «Ростову» по итогам матча 19-го тура РПЛ.
Московский клуб наказан на 50 тысяч рублей за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».
Еще 50 тысяч ЦСКА вынужден заплатить за «скандирование зрителями оскорбительных выражений». 100 тысяч – за «неподобающее поведение команды (предупреждения получили 5 игроков и главный тренер одной команды)».
Общая сумма штрафов московского клуба составила 200 тысяч рублей.
«Ростов», как и ЦСКА, наказан на 50 тысяч рублей за «неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата».
Кроме того, ростовчане выплатят 40 тысяч за «скандирование зрителями оскорбительных выражений».
Общая сумма штрафов «Ростова» составила 90 тысяч рублей.
- «Динамо» наказан суммарно на 100 тысяч рублей.
- «Локомотив» – на 80 тысяч.
- Ранее КДК дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча за демонстрацию жестов с денежными знаками в матче 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).