Серия А. «Лацио» победил «Наполи» благодаря голу Иммобиле

«Лацио» обыграл «Наполи» в матче 13-го тура Серии А.
Победный мяч на свой счет записал Чиро Иммобиле. Это его 12 гол в 12 последних матчах.
Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур
Голы: 1:0 – Иммобиле, 9; 2:0 – Луис Альберто, 56.
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«Лацио» обыграл «Наполи» в матче 13-го тура Серии А.
Победный мяч на свой счет записал Чиро Иммобиле. Это его 12 гол в 12 последних матчах.
Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур
Голы: 1:0 – Иммобиле, 9; 2:0 – Луис Альберто, 56.