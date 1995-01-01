Серия А. «Лацио» победил «Наполи» благодаря голу Иммобиле

«Лацио» обыграл «Наполи» в матче 13-го тура Серии А.

Победный мяч на свой счет записал Чиро Иммобиле. Это его 12 гол в 12 последних матчах.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Лацио – Наполи – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Иммобиле, 9; 2:0 – Луис Альберто, 56.

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