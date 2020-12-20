«МЮ» забил 6+ голов в АПЛ впервые с 2011 года. Тогда главным тренером был Фергюсон

«Манчестер «Юнайтед» победил «Лидс» (6:2) в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги.

«Юнайтед» забил шесть или более мячей в матче АПЛ впервые за девять лет. В августе 2011 года «МЮ» обыграл «Арсенал» со счетом 8:2. Команду возглавлял Алекс Фергюсон.