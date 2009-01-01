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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс». Клуб Бьелсы пропустил шесть мячей впервые за 28 лет

    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в матче 14-го тура АПЛ и поднялся на третье место в чемпионате.

    Полузащитник хозяев Скотт Мактоминей установил рекорд АПЛ, забив два мяча в первые три минуты игры.

    Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса впервые с 1992 года руководил командой, которая пропустила шесть мячей в одном матче. 28 лет назад «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл «Сан-Лоренсо» со счетом 0:6 в финале Кубка Либертадорес.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    Манчестер Юнайтед – Лидс – 6:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Мактоминей, 2; 2:0 – Мактоминей, 3; 3:0 – Фернандеш, 20; 4:0 – Линделеф, 37; 4:1 – Купер, 42; 5:1 – Джеймс, 66; 6:1 – Фернандеш (с пенальти), 70; 6:2 – Даллас, 73.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3739

      Puddle 1 час назад

      Какой же это позор!!! Но не Лидсу позор, а Спартаку! Кстати, Лидс еще в 99м Спартак отодрал. Гы-гы-гы!

      -2
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      Рейтинг: +1769

      Aston > Puddle 58 минут назад

      Ооо)))новая форма бомжей на новый сезон)))вот,это слив)))И бздюба презентует)))

      0
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      Рейтинг: +3739

      Puddle > Aston 54 минуты назад

      И тебе позор, визгарь крючкохвостый!

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