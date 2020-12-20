АПЛ. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс». Клуб Бьелсы пропустил шесть мячей впервые за 28 лет

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в матче 14-го тура АПЛ и поднялся на третье место в чемпионате.

Полузащитник хозяев Скотт Мактоминей установил рекорд АПЛ, забив два мяча в первые три минуты игры.

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса впервые с 1992 года руководил командой, которая пропустила шесть мячей в одном матче. 28 лет назад «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл «Сан-Лоренсо» со счетом 0:6 в финале Кубка Либертадорес.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Юнайтед – Лидс – 6:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Мактоминей, 2; 2:0 – Мактоминей, 3; 3:0 – Фернандеш, 20; 4:0 – Линделеф, 37; 4:1 – Купер, 42; 5:1 – Джеймс, 66; 6:1 – Фернандеш (с пенальти), 70; 6:2 – Даллас, 73.

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