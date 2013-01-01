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    22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена

    Защитник ПАОКа Мусса Ваге, права на которого принадлежат «Барселоне», серьeзно травмировал правое колено в матче с «Арисом» (0:1).

    Сенегалец спасал ворота своей команды от пропущенного гола и ударился ногой о штангу.

    По итогам обследования у 22-летнего футболиста были диагностированы разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена.

    На восстановление Ваге потребуется как минимум год, однако есть риск, что ему придется завершить профессиональную карьеру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      caier2544 19 минут назад

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      Рейтинг: +10895

      Skull_Boy 42 минуты назад

      За то у Кокорина травма мозга и он не собирается заканчивать, а парню удачи и здоровья, может обойдется, подлечится и вернется на поле

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      Рейтинг: +10227

      DeStar 1 час назад

      что за дичь блин? как так( у него там колено держится хоть

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      Рейтинг: +10967

      Cules2013 1 час назад

      пора в футболе вводить шлемы и наколенники

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      Рейтинг: +10895

      Skull_Boy > Cules2013 43 минуты назад

      Так в наколенниках давно уже играют

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