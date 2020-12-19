22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена

Защитник ПАОКа Мусса Ваге, права на которого принадлежат «Барселоне», серьeзно травмировал правое колено в матче с «Арисом» (0:1).

Сенегалец спасал ворота своей команды от пропущенного гола и ударился ногой о штангу.

По итогам обследования у 22-летнего футболиста были диагностированы разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена.

На восстановление Ваге потребуется как минимум год, однако есть риск, что ему придется завершить профессиональную карьеру.