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  • 22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена

22-летний защитник «Барселоны» Ваге может завершить карьеру из-за травмы колена

19 декабря 2020, 13:16
6

Защитник ПАОКа Мусса Ваге, права на которого принадлежат «Барселоне», серьeзно травмировал правое колено в матче с «Арисом» (0:1).

Сенегалец спасал ворота своей команды от пропущенного гола и ударился ногой о штангу.

По итогам обследования у 22-летнего футболиста были диагностированы разрыв связки надколенника, а также боковой, задней и передней крестообразных связок колена.

На восстановление Ваге потребуется как минимум год, однако есть риск, что ему придется завершить профессиональную карьеру.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Греция. Суперлига Барселона ПАОК Ваге Мусса
Комментарии (6)
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Cules2013
1608375306
пора в футболе вводить шлемы и наколенники
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DeStar
1608377963
что за дичь блин? как так( у него там колено держится хоть
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Skull_Boy
1608379866
За то у Кокорина травма мозга и он не собирается заканчивать, а парню удачи и здоровья, может обойдется, подлечится и вернется на поле
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caier2544
1608381257
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