Хайнце возглавил клуб МЛС «Атланту»

И хрен бы с этим кетчупом, лучше сообщите, кто спартак возглавит? Не терпится узнать...
Бывший защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце стал главным тренером американской «Атланты». Он закончил игровую карьеру в 2014 году.
Последним местом работы 42-летнего Хайнце был аргентинский «Велес Сарсфилд», который он тренировал с 2018 по 2020 год.
- До Хайнце «Атланту» тренировал Франк де Бур, ушедший в сборную Нидерландов.
- В регулярном чемпионате МЛС прошлого сезона «Атланта» финишировала 11-й.
- В качестве игрока Хайнце брал АПЛ, Примеру.