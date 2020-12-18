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    Хайнце возглавил клуб МЛС «Атланту»

    Бывший защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце стал главным тренером американской «Атланты». Он закончил игровую карьеру в 2014 году.

    Последним местом работы 42-летнего Хайнце был аргентинский «Велес Сарсфилд», который он тренировал с 2018 по 2020 год.

    • До Хайнце «Атланту» тренировал Франк де Бур, ушедший в сборную Нидерландов.
    • В регулярном чемпионате МЛС прошлого сезона «Атланта» финишировала 11-й.
    • В качестве игрока Хайнце брал АПЛ, Примеру.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Атланты»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3718

      Puddle 3 часа назад

      И хрен бы с этим кетчупом, лучше сообщите, кто спартак возглавит? Не терпится узнать...

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