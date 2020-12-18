Хайнце возглавил клуб МЛС «Атланту»

Бывший защитник сборной Аргентины Габриэль Хайнце стал главным тренером американской «Атланты». Он закончил игровую карьеру в 2014 году.

Последним местом работы 42-летнего Хайнце был аргентинский «Велес Сарсфилд», который он тренировал с 2018 по 2020 год.