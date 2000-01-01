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    Globoesporte: Роша 12 января вернется в расположение «Спартака»

    «Спартак» и «Фламенго» не смогли договориться о продлении аренды форварда Педро Роши. Бразилец 12 января вернется в расположение московского клуба, чтобы решить с ним свое будущее.

    Аренда Роши во «Фламенго» официально истекает в декабре. Началась она в январе 2020 года.

    • «Спартак» купил бразильца в 2017 году за 12 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Роша провел за «Фламенго» 8 матчей, сделал результативный пас.
    • Контракт Роши со «Спартаком» действует до 2023 года.

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    Источник: Globoesporte

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81531

      zigbert 1 час назад

      Наконец то. Ждем с нетерпением.

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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

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      Рейтинг: +7051

      Hektor 84 > lxoex3848 2 минуты назад

      Шлюба это ты?))))

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      Рейтинг: +170

      alarm2 2 часа назад

      тренеры побежали, газизовы побежали, кокорины побежали из спартака - и только пед*ры возвращаются в тарасофку))

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