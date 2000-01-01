Globoesporte: Роша 12 января вернется в расположение «Спартака»

«Спартак» и «Фламенго» не смогли договориться о продлении аренды форварда Педро Роши. Бразилец 12 января вернется в расположение московского клуба, чтобы решить с ним свое будущее.

Аренда Роши во «Фламенго» официально истекает в декабре. Началась она в январе 2020 года.