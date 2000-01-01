Globoesporte: Роша 12 января вернется в расположение «Спартака»

Наконец то. Ждем с нетерпением.
«Спартак» и «Фламенго» не смогли договориться о продлении аренды форварда Педро Роши. Бразилец 12 января вернется в расположение московского клуба, чтобы решить с ним свое будущее.
Аренда Роши во «Фламенго» официально истекает в декабре. Началась она в январе 2020 года.
- «Спартак» купил бразильца в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В текущем сезоне Роша провел за «Фламенго» 8 матчей, сделал результативный пас.
- Контракт Роши со «Спартаком» действует до 2023 года.