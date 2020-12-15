Максименко: «Конечно, было обидно, что в сборную вызвали Сафонова, а не меня»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о конкуренции с голкипером «Краснодара».

«На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днем рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.

Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу.

Молодежная сборная — это банда с менталитетом победителей. Не знаю, верили в нее раньше или нет, но сейчас такое время, что у нас действительно сильная команда. Мы хотим бороться за самые высокие места. Что бы ни говорили, как бы нас говном ни поливали. Мы верим в то, что мы можем», — сказал Максименко.