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  • Максименко: «Конечно, было обидно, что в сборную вызвали Сафонова, а не меня»

Максименко: «Конечно, было обидно, что в сборную вызвали Сафонова, а не меня»

15 декабря 2020, 16:46
3

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о конкуренции с голкипером «Краснодара».

«На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днем рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.

Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу.

Молодежная сборная — это банда с менталитетом победителей. Не знаю, верили в нее раньше или нет, но сейчас такое время, что у нас действительно сильная команда. Мы хотим бороться за самые высокие места. Что бы ни говорили, как бы нас говном ни поливали. Мы верим в то, что мы можем», — сказал Максименко.

  • В октябре Сафонова впервые вызвали в первую сборную России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Краснодар Максименко Александр Сафонов Матвей
Комментарии (3)
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_Marqella_
1608041951
Объективно Сафонов посильнее Максименко а вот что в сборной делает Гильерме это вопрос...
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Chingis17rus
1608045648
Сафонов сильнее
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SmokingDog
1608870117
Сафонов не сильнее,он стабильнее.У Максименко есть много чудо-сейвов,но и ляпов много
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