Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Максименко: «Конечно, было обидно, что в сборную вызвали Сафонова, а не меня»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о конкуренции с голкипером «Краснодара».

    «На нашем общении конкуренция никак не сказывается. У нас рабочее общение, в основном во время сборов. Но можем написать и поздравить друг друга с днем рождения или чью-то футболку попросить, например. Как могу охарактеризовать Сафонова? Сильный конкурент.

    Обидно ли, что в основную сборную вызвали Матвея, а не меня? Как любому нормальному игроку, который хочет быть на вершине, исполнить мечту, — а сборная — это мечта для футболиста — конечно, мне было обидно. Но это выбор тренерского штаба. Почему вызвали не меня, наверное, не буду говорить. Лучше с этим вопросом обратиться к тренерскому штабу.

    Молодежная сборная — это банда с менталитетом победителей. Не знаю, верили в нее раньше или нет, но сейчас такое время, что у нас действительно сильная команда. Мы хотим бороться за самые высокие места. Что бы ни говорили, как бы нас говном ни поливали. Мы верим в то, что мы можем», — сказал Максименко.

    • В октябре Сафонова впервые вызвали в первую сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +425

      Chingis17rus 2 часа назад

      Сафонов сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2278

      _Marqella_ 3 часа назад

      Объективно Сафонов посильнее Максименко а вот что в сборной делает Гильерме это вопрос...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -453

      net zenit1967 > _Marqella_ 1 час назад

      полностью соглашусь !вот только плюсануть не могу!ваши...!на данном этапе сафонов номер один !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12205

      alarm 3 часа назад

      сафонов, хотя бы, с центра поля не пропускал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru