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    «Милан» – единственная команда, ни разу не проигравшая после рестарта сезона-2019/20

    В матче 11-го тура Серии А «Милан» дома сыграл вничью с «Пармой» со счетом 2:2.

    Команда продлила серию без поражений в чемпионате Италии до 23 игр (17 побед + 6 ничьих).

    Миланцы не проигрывают с марта, то есть после рестарта сезона-2019/20, приостановленного весной из-за пандемии, они ни разу не уступили.

    Как сообщает Opta, «Милан» остался последним клубом с такой серией после поражения «Атлетико» в мадридском дерби в субботу.

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    Источник: Opta

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4599

      playsh 6 часов назад

      Чудеса творит присутствие Златана в команде.Он своей неуёмной энергией и своей игрой заражает всех вокруг.

      0
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      Рейтинг: +230

      Fetax 9 часов назад

      ни разу не прoигравшая в чемпиoнате*

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