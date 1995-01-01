«Милан» – единственная команда, ни разу не проигравшая после рестарта сезона-2019/20

В матче 11-го тура Серии А «Милан» дома сыграл вничью с «Пармой» со счетом 2:2.

Команда продлила серию без поражений в чемпионате Италии до 23 игр (17 побед + 6 ничьих).

Миланцы не проигрывают с марта, то есть после рестарта сезона-2019/20, приостановленного весной из-за пандемии, они ни разу не уступили.

Как сообщает Opta, «Милан» остался последним клубом с такой серией после поражения «Атлетико» в мадридском дерби в субботу.