РПЛ. «Ростов» в Грозном победил «Ахмат» и поднялся на четвертое место

В матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» дома с минимальным счетом проиграл «Ростову» – 0:1. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Роман Тугарев.

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» идет десятым (25 очков).

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Тугарев, 82.

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