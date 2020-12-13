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    РПЛ. «Ростов» в Грозном победил «Ахмат» и поднялся на четвертое место

    В матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» дома с минимальным счетом проиграл «Ростову» – 0:1. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Роман Тугарев.

    «Ростов» набрал 32 очка и поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» идет десятым (25 очков).

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Тугарев, 82.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    13.12.2020 21:03
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1276

      spartakuz 10 часов назад

      С победой, Ростов! Пусть тяжело, пусть нестабильно, но команда набирает очки. И это всё больше больших изменений в основном составе. Рука Карпина чувствуется.

      5
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      Рейтинг: +62

      OlegMilleniumDaveBoiko198 > spartakuz 10 часов назад

      Спасибо за теплые слова от адекватного болельщика!!! Спартаку тоже удачи!!!

      5
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      Рейтинг: +4868

      Krossmen73 15 часов назад

      С победой Ростов!!!Тяжёлый матч.Терек дома всегда опасен.Ну и фортуна вчера была на нашей стороне.Дончанам теперь нужно удачно завершить этот отрезок чемпионата и конечно же победой!!!!

      4
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 19 часов назад

      Ростовчане показали психологическую устойчивость. Правильно их Валера воспитывает. Не ноют, а забивают на последней минуте!

      4
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      Рейтинг: +43774

      portero 20 часов назад

      Ростов молодцы , с победой!!!
      Еще ЦСКА одолеть и совсем праздник Новый год весело встречать будем....

      6
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      Рейтинг: +802

      Utilizer 21 час назад

      Санкции США против Ахмата в действии.
      Шучу.

      3
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      Рейтинг: +1482

      geroin161 21 час назад

      После Уфы, как то огорчился на Ростовчик. И поэтому смотрел ЦСКА.
      Признаюсь, иногда на майскор поглядывал, всю игру 0:0, да и сельмаши по ходу игры проигрывали во всём )))
      Но зайдя опять на майскор увидел заветную циферку "1" на против Ростова.
      Приятно был удивлён. Скрестил пальцы и на нервах дождался окончания игры))))

      4
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      Рейтинг: +4420

      BarStep 22 часа назад

      Ну прям не тур, а сказка!
      К стати парни, Федун ещё не снялся с чемпа?
      А, ну да, сегодня же выходной, завтра наверное..

      4
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      Рейтинг: +81348

      zigbert 22 часа назад

      Ростов с победой! Игра была равной и лишь несогласованность вратаря Ахмата и защитников привела к голу. Надо сказать еще и то что Песьяков постепенно превратился в надежного вратаря Ростова. Приз лучшему игроку матча был вручен ему не случайно.

      7
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      Рейтинг: +6570

      GoLenaStop 22 часа назад

      Следующий матч будет - жесть.
      Хорошей игры!
      РОСТСЕЛЬМАШ!!!

      5
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      Рейтинг: +5397

      Рубинище 23 часа назад

      Поздравляю с топ 4. Больше всего радуют победы Рубина и Ростова с Краснодаром..

      11
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