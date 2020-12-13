РПЛ. «Ростов» в Грозном победил «Ахмат» и поднялся на четвертое место

С победой, Ростов! Пусть тяжело, пусть нестабильно, но команда набирает очки. И это всё больше больших изменений в основном составе. Рука Карпина чувствуется.
В матче 18-го тура РПЛ «Ахмат» дома с минимальным счетом проиграл «Ростову» – 0:1. Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Роман Тугарев.
«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на четвертое место в таблице. «Ахмат» идет десятым (25 очков).
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Тугарев, 82.